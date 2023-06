Dům seniorů Kdyně oslavil v sobotu své již 20. výročí. Kromě připraveného kulturního a doprovodného programu měli návštěvníci možnost se také projít domovem a seznámit se s jeho provozem.

Oslava 20 let Domova pro seniory ve Kdyni. | Video: Daniela Loudová

Dům seniorů Kdyně byl otevřen v červnu 2003. „Oslava byla i symbolicky dnem otevřených dveří, jehož smyslem bylo otevřít se veřejnosti, představit naše služby, ukázat komu je poskytujeme, proč a jak fungujeme, jaké je naše poslání. K tomu sloužily komentované prohlídky, kdy se představily jednotlivé poskytované služby. Věřím, že se nám podařilo ukázat, že péče ve stáří může být moderní, důstojná a kvalitní,“ uvedla ředitelka domova Lucie Vísnerová.

Akci v podobném duchu dělal domov v roce 2018, kdy slavil 15 let. Během uplynulých pěti let zažil ale krušné období, a to během koronavirové pandemie, kdy se dveře domova na nějaký čas zcela uzavřely.

Zdroj: Daniela Loudová

Domov se postupem času měnil ve více směrech. „Proměnil se nejvíce v roce 2007, kdy vstoupil v platnost nový zákon o sociálních službách. Výrazně se proměnila klientela, roste průměrný věk klientů a s tím se samozřejmě mění i jejich potřeby na volný čas. Je to již hodně o individuálním přístupu než o skupinové péči, čemuž musíme přizpůsobovat i prostředí domova. V roce 2008 jsme například otevřeli velký prosklený pavilon, který slouží převážně pro ležící obyvatele,“ informovala ředitelka.

Senioři mají možnost si vybrat z mnoha volnočasových aktivit od rukodělných dílen, přes koncept snoezelen, individuální cvičení, rozhovory či smyslovou aktivizaci a další.

Díky pestrosti a vybavenosti domova je o něj stále velký zájem. „Poptávka převyšuje nabídku, a to dlouhodobě. Je to tím, že populace stárne a o naše služby je zájem, což věřím, že je i tím, že jsou kvalitní,“ uzavřela Vísnerová.

Domu seniorů Kdyně přijel popřát také hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták a náměstek pro oblast sociálních věcí Martin Záhoř.

Za provoz domova pro seniory je vděčný i starosta Kdyně Oskar Hamrus. „Obdivuji všechny zaměstnance, protože tu práci nemůže dle mého názoru vykonávat každý, ale člověk, který má srdíčko na svém místě. Já si myslím, že všichni zaměstnanci, včetně paní ředitelky, srdce mají na pravém místě, a proto si myslím, že to tady takto šlape. Úsměvy a spokojenost ve tváři klientů jsou důkazem a dle mě se jim zde všem daří velice dobře. Do dalších let jim přeji velkou pracovní pohodu, mnoho štěstí, zdraví, protože to je nejdůležitější, a ať se jim daří jako v těch předešlých dvaceti letech,“ řekl starosta.