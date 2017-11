Domažličtí turisté uzavřou letošní sezonu, uzamknou Českou studánku

Domažlice, Česká Kubice – Na sobotu 4. listopadu připadá letošní symbolické uzavření turistické sezony na Domažlicku.

Zamykání české studánky.Foto: Deník / Babor Josef

Už po pětadvacáté členové domažlického odboru Klubu českých turistů připravili Zamykání České studánky pod Čerchovem. „Program na místě začne v 10.30 hod. vystoupením mužského pěveckého sboru Haltravan z Klenčí pod Čerchovem,“ uvedl předseda odboru Petr Matějka.

U České studánky bude zajištěn prodej suvenýrů, turistická známka a dvě turistické vizitky. Turisté budou moci použít i pamětní razítko.

Akce se každoročně účastní stovky lidí z Domažlicka i bavorského příhraničí. České dráhy mimořádně prodlužují dráhu osobního vlaku 7404, který z Plzně vyjíždí v 7.10 hodin. Místo do Domažlic dojede až do České Kubice. Odtud turisté přes Jubilejní hájek a Zelenou chýši dojdou ke studánce. Návrat je naplánován přes Pec pod Čerchovem do Chodova, kde je v kulturním domě zajištěn oběd a společné posezení. Odjezd vlakem z Trhanova do Domažlic je možný v 15.15 nebo v 17.21 hod.