Pomáhat začali už zhruba před 18 dny, kdy z původní výzvy mezi skauty vznikla skupina Chodsko šije roušky, která pomáhá i nadále.

„Byla to původně výzva jen mezi skauty. Šlo o ušití roušek pro domov seniorů v Domažlicích, kde jich byl akutní nedostatek. Později jsem si říkal, že zkusíme také pomoci veřejnosti, a ve spolupráci s Karlem Šmirklem, který založil spolek Chodsko žije, jsme založili skupinu Chodsko šije roušky,“ vysvětluje místopředseda okresní rady Junáka a zástupce vedoucí skautského oddílu Bazilišci Břetislav Krejsa.

Veřejnost pomáhala šít, roušky v některých případech distribuovali skauti. Šlo hlavně o místa, kde skauti pomáhali. „Tito dobrovolníci vyplnili na našich stránkách formulář – kam poputuje pomoc, kolik roušek a zda je potřeba je distribuovat. Těm lidem jsem se ozval, roušky si od nich vyzvedl a předal,“ pokračuje Krejsa s tím, že tímto způsobem se z veřejnosti zapojilo zhruba pět lidí. Pomocnou ruku ale podávali hlavně ti, kteří jsou na domažlické skauty nějak napojeni.

Skupina Chodsko šije roušky si teď žije vlastním životem – šijí pro hasiče, lékárny, rodiny a další.

SENIORŮM POMÁHAJÍ VÝHRADNĚ SKAUTI

Pomoc nejrizikovější skupině obyvatel, seniorům, ale zůstává primárně na skautech. Pomáhají jim teď i s nákupy a dalšími pochůzkami. Někdy jim pochůzky zadá i samo město Domažlice.

„Senioři mohou zavolat i na odbor sociální péče na městském úřadě, některé záležitosti myslím řeší rovnou odbor, ale většinou zavolají nám a předají nám požadavek na nákup či další věci a my už úkol rozdělíme mezi naše dobrovolníky,“ popisuje jeden z možných postupů domažlický skaut. Dosud už tak vykonali kolem dvaceti různých pochůzek. „Některé se opakují, reálně jich tak bylo o něco více. Někdy jsme nosili jen roušky z toho, co nám zbylo z pomoci pro dům seniorů,“ pokračuje.

Skauti stabilně využívají kolem deseti dobrovolníků. U každého si ověřili, zda nebyl v rizikovém období v Itálii či Rakousku a zda nepřišel do kontaktu s nakaženým člověkem. „Podle toho dobrovolníky vybíráme. Při jakémkoli podezření jej okamžitě stáhneme. Měli jsme například mezi dobrovolníky jednu slečnu, jejíž maminka mohla opět dojíždět za prací do zahraničí. Sama slečna se ze skupiny vyčlenila, aby nikoho při pochůzkách neohrozila,“ vysvětluje Břetislav.

CHTĚJÍ POMÁHAT – MUSÍ SE PROŠKOLIT

Bez instruktáže to zkrátka nejde. Vše probíhá ale po telefonu. Někdo z ústředního týmu zavolá dobrovolníkovi a projde s ním bod po bodu jednotlivé zásady. Za základ je považováno umýt si před cestou i po ní ruce, jít na pochůzku pěšky či jet vlastním vozem a vyhnout se tak hromadné dopravě. Dále by skaut neměl po cestě na nic sahat, nepodávat si s nikým ruku nebo nemluvit s nikým na krátkou vzdálenost. svá pravidla má i nákup. Nejprve se dobrovolník musí připojit k aplikaci Trello, která slouží ke správě různých projektů, v tomto případě ke správě nákupů pro seniory. Pak následuje telefon klientovi, co se má koupit, za kolik a maximální výše částky, v případě, jde-li o léky, kód elektronického receptu, jméno a čas doručení. Nakoupí se, vše se vyfotí včetně účtenky a po předání nákupu a zbylých peněz se fotografie nahrají do aplikace Trello. Není to ale vše – pochůzkář musí mít například dvoje jednorázové rukavice, nesmí si sahat na obličej a podobně.

ŠÁTEK BUDÍ DŮVĚRU

Mezi základní pravidla patří i povinná výbava – jednorázové rukavice, rouška, případně dezinfekce a hlavně skautský šátek. Kromě toho, že si tak skaut s sebou nese část své uniformy, budí šátek v lidech důvěru.

„Chceme, aby bylo vidět, že dobrovolník patří ke skautům. Všimli jsme si toho jak v rámci republiky, tak i v lokální sféře, že skautská organizace budí v lidech větší důvěru. Navíc dobrovolníkům sdělujeme osobní údaje seniora, a tak víme, komu tyto informace předáváme. Za ty roky je mezi námi vybudovaná důvěra a víme, že se na sebe můžeme spolehnout. Mezi sebou se navíc umíme organizovat snáz, než kdyby mezi námi byl někdo cizí z řad veřejnosti, koho neznáme a nevíme, zda mu můžeme plně důvěřovat,“ objasnil Břetislav Krejsa důvod, proč si právě skauti vzali na svá bedra pomoc seniorům a nevyužívají veřejnost.

Senioři mohou o pomoc požádat město na telefonní lince 702 269 832 či na celostátní lince seniorů Elpida 800 200 007.