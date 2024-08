Domažlický strongman Norbert Švarc dosáhl významného úspěchu na evropském šampionátu ve střední váze, kde obsadil šesté místo. Soutěž Nejsilnější muž Evropy se konala v Yorku ve Velké Británii a Švarcovi přinesla nejen cenné umístění, ale i motivaci do dalších sportovních výzev.

Je to motivace do dalších bojů. Tak hodnotí domažlický strongman Norbert Švarc svůj čerstvý sportovní úspěch - šesté místo na soutěži Nejsilnější muž Evropy ve střední váze. Evropský šampionát se uskutečnil v Yorku ve Velké Británii.

"Není to první úspěch domažlického sportovce. Vloni v létě se z červencového Mistrovství České republiky v přehazování Atlasových kamenů, tedy přehazování těžkých koulí na maximální hmotnost přes oficiální laťku, vrátil s velkým úspěchem - překonal český národní rekord v kategorii do 105 kg a současně i světový rekord v juniorské kategorii, když zdolal kouli o hmotnosti 195 kg. Za skvělou reprezentaci města mu už tehdy poděkoval starosta Stanislav Antoš při setkání na domažlické radnici," poznamenal mluvčí domažlické radnice Josef Babor.

Ten připomněl, že letošní mistrovský závod se skládal z pěti náročných disciplín: mrtvý tah (300 kg), farmářské chůze (zátěž 2x130 kg na 40 metrů), přehoz pytle (cca 140 kg přes 1,2 metru vysokou stěnu), jednoručka ze země (zdvih 90 kg) a medley (3 pytle o váze 115, 120 a 125 kg na 20 metrů).

"Chtěl bych poděkovat za podporu. Hlavně na závodišti, kde si celá česká výprava navzájem pomáhala. Samotný závod byl dvoudenní, kdy oba dva dny trval vždy přes sedm hodin. V mé kategorii do 105 kilogramů závodilo dvanáct nejsilnějších Evropanů, kteří byli neskutečně našlapaní. Bojovalo se o každý bod až do konce. Sám jsem si tento závod extrémně užil," hodnotil domažlický silák. "Šesté místo mě namotivovalo do dalších bojů!" prohlásil Norbert Švarc.