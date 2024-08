Důl v Domažlicích v lokalitě Na kole nabídne opět něco nového. Spolek Domažlický dějepis se snaží důl neustále rozvíjet, jelikož jde o republikovou raritu. V plánu je tak několik novinek i stavebních.

Začátkem léta bylo v dole Na kole rušno i mimo prohlídky. Hasiči tam měli cvičení záchrany osob při mimořádné události, která by v podzemí mohla nastat. Cvičily jednotky sborů dobrovolných hasičů Domažlice, Folmava, Česká Kubice, Pařezov, Milavče a Petrovice. „Úzké štoly tvrdě prověřily fyzickou zdatnost každého v týmu. Vynést z dolu dospělou osobu na nosítkách minimálně 230 metrů ke vstupu byl úctyhodný výkon. Nejdelší trasa zásahu měřila 315 metrů. Analogové i digitální vysílačky se dostaly na hranici svých možností do čtyřiceti metrů. Desítky metrů hornin v okolí spojovacích prostředků odstíní i ten nejsilnější signál. Proto se cvičilo i spojení s velitelem zásahu, který řídil akci před dolem. Z pohledu našeho spolku bylo cvičení zajímavé a přineslo mnoho důležitých informací," popsal Jaroslav Dvořák z Domažlického dějepisu.

Jednou z novinek je, že se spolek Domažlický dějepis stal majitelem pozemku, na kterém v poli ústí větrací šachta. Tento zasypaný vstup do podzemí je zakončením třísetmetrové páteřní štoly. Spolek uvažuje o uvolnění větrací šachty, což umožní nejen dokonalé větrání dolu, ale i vytvoření výcvikového prostoru pro jednotky záchranných sborů. Vyčištění 16 metrů hlubokého komína o profilu 1,5 x 1,5 m bude náročné technicky i finančně. „Věříme, že tento záměr se nám podaří uskutečnit, protože vlastnictví pozemku byl základní předpoklad a výchozí bod celé realizace," poznamenal Dvořák.

Před dokončením je také vypracování dokumentace pro stavební povolení, které je podmínkou k tomu, aby mohl být upraven terén u dolu. Přístup do dolu, který nyní vede přes složitý terén za garážemi, bude pohodlnější. Nebude třeba schodů ani úzké uličky. Nový přístup bude vytvořen podél skalní stěny, ve které je vyražen vstup do díla.

Do dolu na slídu chodí lidé hlavně za poznáním a za krásou přírody, která je skrytá hluboko v podzemí a i zde bude k vidění něco jedinečného. „Jako dárek jsme pro naše návštěvníky připravili mimořádnou akci ve dvou termínech, a to 31. srpna a 28. září. Vypravíme se společně za minerály pegmatitů, a to nejen za těmi, co horninu tvoří, tedy slídu, živec a křemen. Podíváme se na zajímavé příklady minerálů, které pegmatity doprovázejí, například na krystaly modrého lazuritu ve stěně dolu s popisem a zajímavými informacemi. Zaujmou růžové granáty i mnohé další. V absolutní tmě, když se zhasnou svítilny pod UV lampou, září ve stěnách UV aktivní objekty. Instalovali jsme první část sbírky UV aktivních minerálů, které v dolu Na kole nejsou. Ale mezi exponáty uvidíte příklady z nalezišť v České republice i z lokalit ve vzdálených zemích," nalákal Dvořák.

Pokud byste se chtěli podívat, jak ve tmě září například jantar ze Sumatry, zarezervujte si prohlídku v uvedených termínech.