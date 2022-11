Do 7. ročníku soutěžní přehlídky České komory architektů se letos mohla přihlásit díla realizovaná na území České republiky v posledních pěti letech, mezi roky 2017 až 2021. Rozhodovala sedmičlenná mezinárodní porota. Kromě hlavní ceny bylo uděleno celkem 6 cen partnerů. Právě jednu z nich získal domažlický pivovar. „Vzhledem k velkému počtu staveb, které se soutěže účastnily, jsem velmi hrdý na to, že právě Pivovar Domažlice získal cenu partnerů. Úspěch je o to větší, že v soutěži ve srovnání s předchozími ročníky vzrostl podíl veřejných zakázek. Tedy projektů vzešlých z architektonických soutěží ve veřejném sektoru. A když si připomeneme, že rekonstruovaný pivovar v Domažlicích v loňském roce získal cenu také v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje, je to důkaz dobře odvedené práce města Domažlice, které stavbu realizovalo, a architektů, kteří projekt navrhli,“ říká s poděkováním hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták a dodává: „Rekonstrukce pivovaru je unikátní zachováním původního objektu, který byl upraven. Podařilo se tak zachovat původní záměr stavby a zároveň vytvořit příjemné prostředí, kterým je Chodsko tak typické, je prostě přívětivé. Za návštěvu kulturní centrum v Domažlicích rozhodně stojí.“