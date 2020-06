„Základem pivní nabídky budou čtyři piva – výčepní světlá Domažlická 10, světlé ležáky Čerchov 11 a Domažlická 12 a dále silný speciál Domažlický Doppel. Tato nabídka bude také doplněna o tmavý ležák Čakan a pravidelně vařené speciály jako jsou nejrůznější druhy spodně a svrchně kvašených piv. Příkladem jsou pšeničné pivo, APA (American Pale Ale), IPA (India Pale Ale), IPL (India Pale Lager), bock, stout a další,“ uvedl jeden ze tří sládků David Bierhanzl.

Recepturou se pivo bude nejvíc přibližovat původním pivům, která se v Domažlicích kdysi vařila a v technologickém postupu celé výroby se sládci inspirovali recepturou objevenou v archivu.

„Budeme používat domažlickou měkkou vodu, české suroviny, tedy slad vyrobený z českého sladovnického ječmene, chmel odrůdy Žatecký poloraný červeňák a spodní pivovarské kvasnice, a na výrobu bude dohlížet i sládek Bohuslav Hlavsa, bývalý dlouholetý zaměstnanec domažlického pivovaru,“ pokračoval Bierhanzl. Posledním ze tří sládků pak bude Jana Müllerová.

Ovšem pivovar nebude vařit tolik piva jako v 90. letech, kdy celková roční produkce, neboli výstav, se blížila hranici 200 tisíc hektolitrů.

„Maximální možný výstav našeho minipivovaru je 3 tisíce hektolitrů. Ze začátku určitě nevyužijeme celou kapacitu. Zatím plánujeme ročně vyrobit zhruba 1 až 1,5 tisíce hektolitrů piva. Nicméně velká kapacita sklepa nám umožňuje nabízet zákazníkům dostatečně odleželá piva,“ zmínil dále sládek.

DO SKLA I LAHVOVÉ

Pivovar si klade za cíl skloubit tradici s moderními trendy. Zpočátku sice bude domažlické pivo k dostání přímo v prostorách pivovaru, tedy v pivnici a restauraci. Později ale bude k dostání i na prodej jako lahvové, a to ve skle nebo v plastu. „V současné době proto vybíráme poloautomatickou stáčírnu, která by byla schopna plnit pivo i do plechovek,“ pokračoval Bierhanzl s tím, že krok hodlají držet i v čepování a označil výčepní bary za takzvaný 'Mercedes'.

„Na každém z nich máme možnost čepovat až 8 druhů piv. Čepovat hodláme do nachlazených a mokrých půllitrů na jeden zátah, tedy takzvaně na hladinku. Bude ale možnost ochutnat také mlíko, šnyt nebo na české poměry atypického čochtana, tedy pivo čepované bez pěny, ovšem s výrazným řízem a osvěžujícím dojmem,“ popsal sládek možnosti konzumace.

Do budoucna kromě plánovaných speciálů slibují i Chodský připravovaný o Chodských slavnostech.