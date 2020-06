Jana Müllerová z Osvračína se v obnoveném Městském pivovaru Domažlice stane jedním ze tří sládků. V pivovarnictví pracuje již od roku 2018, ovšem k pivu má mnohem delší vztah.

Jak dlouho už děláte v pivovarnictví?

Okolo piva se motám už od dětství. V Osvračíně jsme měli několik let hospodu, kde jsem prakticky vyrůstala. Po studiu na domažlickém gymnáziu jsem nastoupila na Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT), kde jsem přešla od praxe (pití piva) k teorii jeho výroby. Na VŠCHT jsem vystudovala obor biotechnologie se zaměřením na pivovarství a sladovnictví. V rámci studia jsem také absolvovala praxi v Plzeňském Prazdroji. Do práce jsem nastoupila ihned po studiu, tedy v roce 2018.

S čím jste tenkrát začala?

Ještě před inženýrskými státnicemi jsem od společnosti Pivovary Lobkowicz dostala nabídku na pozici centrálního technologa výroby piva a hned jsem jí brala. Byla to pro mě velká pocta, že mohu pracovat pro společnost, která vlastní 7 pivovarů – Pivovar Černá Hora, Klášter, Rychtář, Protivín, Vysoký Chlumec, Jihlava a Uherský Brod, na tak vysoké pozici, ale hlavně pod vedením skvělého výrobního ředitele Jirky Faměry a ve spolupráci se všemi zkušenými sládky. Každý pivovar je svým způsobem jiný, a to je právě to, co mě na té práci baví – ta velká různorodost, jiné technologické vybavení, jiné technologické postupy, jiní lidé.

Je běžné, aby žena zastávala funkci sládka, je to tedy ojedinělé, anebo je vás více?

Určitě je v této pozici více můžu, ale nejsme nějaký vzácný exponát. Jen za chvilku jsem jich napočítala více než deset.

Co říkáte na skutečnost, že v Domažlickém pivovaru budete tři sládci?

Jak se říká: „Víc hlav víc ví“.

Domažlický pivovar je asi menší, než ve kterém pracujete teď. Je pracovní náplň či náročnost práce jiná či odlišná vzhledem k velikostem pivovarů?

Ve velkých pivovarech máte výrobní oddělení, ale také oddělení nákupu, obchodu, investic, marketingu a podobně. Jako sládek v minipivovaru jste vlastně vařič, spílák, sklepák, vedoucí stáčírny, marketingový ředitel, ředitel obchodu i nákupu, a navíc jako bonus i průvodce při exkurzích. Takže, ano, náplň práce se liší. V minipivovaru je určitě víc rozmanitá a sládek má na starosti vše, co se kolem pivovaru a piva točí.

Jaké je Vaše oblíbené pivo? Určitě při ochutnávání, jako člověk z profese, rozeznáte jednotlivé odlišnosti.

Pokud budu mluvit o druhu piva, mám nejraději český světlý ležák, a to hlavně pro jeho vysokou pitelnost. Všeobecně lze říci, že pro charakter piva je nejdůležitější, aby bylo vyvážené a člověk si mohl vychutnat i více kousků – to je pak to pravé pivo.