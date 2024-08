"Byli jsme domluvení na první pokus. Už rozhazování bylo velice luxusní. Říkala, že se cítí," prozradil Sekerák. Na úvod soutěže vsadil i proto, že její další průběh přerušovala běžecká finále. "Dokonce jsem jí rozhazování zastavil, aby se šetřila. A řekl jsem jí, ať jde do prvního pokusu a dá 66, 67 metrů," doplnil.

Nakonec Kitagučiová sice hodila těsně pod 66 metrů, ale ani na to žádná ze soupeřek nenašla odpověď a loňská mistryně světa triumfovala i na olympijských hrách. "I když to není nějaký excelentní výkon, je to zlatá medaile," ocenil český kouč.

Kitagučiová přitom neměla ideální sezonu. "Máme furt nějaké takové malinké bolístky, nebo prostě furt něco. Laborujeme už od loňska s achilovkou levé nohy. Pořád to jako trošičku bolí a nebolí a bolí," prozradil Sekerák.

V generálce na olympiádu skončila Kitagučiová až čtvrtá na mítinku Diamantové ligy v Londýně. Sekerákovi se ale potvrdil předpoklad, že soupeřky, které ji tam porazily, v Paříži zářit nebudou. Vítězná Mackenzie Littleová z Austrálie skončila na OH až dvanáctá, druhá Adriana Vilagošová a třetí Maggie Maloneová-Hardiová neprošly z kvalifikace.

Naopak Kitagučiové prospělo, že se posledních dvanáct dní plně soustředila na Paříž. "Jenom prostě na tu olympiádu. Najednou přepnula, to ona umí, ona je velký závodník. To je někde úplně jinde než ostatní, když jsem to sledoval. Já to vidím," přiblížil Sekerák.

Mohl prožívat radost i s krajany, s Miroslavem Guzdekem oslavoval bronz Nikoly Ogrodníkové. "Vlastně jsem Mírovi uvolnil místo v české výpravě, protože jsem tady byl s tou japonskou. Říkal jsem, mu, že tu aspoň budeme spolu. A ono to klaplo," radoval se kouč, do jehož stáje patří i česká olympionička Petra Sičaková.

Ta v Paříži vypadla po 14. příčce v kvalifikaci. "Já si myslím, že tady i Petra předvedla perfektní výkon a konečně prodala to, na co má," ocenil Sekerák svou jednadvacetiletou svěřenkyni, s níž má rovněž velké plány. "Myslím, že ta naše malá opice ještě bude házet dál," dodal na její adresu.

Do konce příštího roku má zatím smlouvu s Kitagučiovou a čeká je další velká výzva: atletické mistrovství světa v Tokiu. Na domácí půdě bude japonská oštěpařka jako obhájkyně titulu a olympijská šampionka pod mimořádným tlakem. "Musí si to trošku v hlavě srovnat. Udělala nějaké změny, co byly třeba i proti mojí vůli, ale každý výkon je vždycky o nějakých kompromisech. Myslím si, že po sezoně si sedneme a nastavíme si, co rok 2025 bude pro nás znamenat," dodal Sekerák.