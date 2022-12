Anteater o sobě dali poprvé vědět před čtyřmi lety. Skupina hraje ve tříčlenném složení, charismatickou zpěvačku a baskytaristku Andreu Kohoutovou, která pochází z Plánice na Klatovsku, doplňují kytarista Jindřich Traxmandl a bubeník Ondřej Plecháč. Na svém kontě mají výhry v hudebních soutěžích Múza a Strahov Open Air Band Contest, dostali se do finále Planetrox na Rock for People, a to vše za pouhý rok. „Na jaře jsme odjeli do Anglie, kde jsme odehráli několik koncertů ve městech Brighton, Manchester nebo Rotherham. Šlo o neopakovatelný zážitek a velkou zkušenost. Hned po svém návratu jsme zahájili práci na našem prvním albu, na které jsme si přizvali producenta Thoma Frödeho z kapel Imodium a Walkmanz. Vyjde na jaře 2023,“ uvedla zpěvačka Andy, která měla i jednu z hlavních rolí v rockové opeře Kladivo na pýchu.

Anteater působí v Praze, zakládající členové Andrea a Jindřich ale pocházejí z Plzeňského kraje, proto se rozhodli, že poslední koncert letos odehrají v domažlickém Moskytu. „Pokud máte rádi rockovou muziku ve stylu Oasis nebo rádi poznáváte nové tváře klubové scény, neměli byste si tento večer nechat ujít. Začátek akce je ve 20 hodin,“ pozvala zpěvačka.