Zákon přesouvá nejen Holýšov, ale i obce Bukovec, Čečovice, Černovice, Horní Kamenice, Kvíčovice, Neuměř, Štichov a Všekary. Změna bude administrativní i katastrální. Pro obyvatele to zatím znamená změnu občanského průkazu a nově dojíždění za okresní správou sociálního zabezpečení a hygienickou stanicí do Plzně.

„Zbylé úřady zůstávají beze změny. Návaznost na domažlický okres zůstane například i ohledně okresního soudu. Tato oblast musí být upravena novým speciálním zákonem. Čekáme, že i soud se tedy přesune do Plzně, ale v horizontu dvou až tří let,“ řekl starosta Holýšova Libor Schröpfer s tím, že nepříjemnou změnou, která se obyvatel aktuálně dotýká, je změna občanských průkazů, na kterých je uvedena i příslušnost k okresu.

PROBLÉM S PRŮKAZY I ZÁJMOVÝMI SPOLKY

O změnu průkazu ale mohou obyvatelé žádat až od 1. ledna 2021, nelze to udělat v předstihu. Výměna se přitom týká více než pěti tisíc obyvatel.

„Jednáme se Stodem, kde se výměna průkazů bude provádět, aby ji bylo možné nějakým způsobem částečně uskutečnit i u nás, aby všichni obyvatelé nemuseli jezdit do Stoda. Nápor na stodský úřad by byl dle mého názoru nepředstavitelný,“ pokračoval starosta.

Jak to však bude ale s jednotlivými spolky a zájmovými organizacemi, není jasné.

„Nedokážeme zatím říct, jakým způsobem budou jednotlivé spolky reagovat. A nejde jen o sportovce, včelaře… Spolky mají okresní sídla a v zákoně zatím tato oblast není nijak popsána a řešení přinese až čas. Například okresní soutěže fotbalu by se nehrály pod Domažlicemi, ale pod Plzní-jihem. Existuje ale i možnost, že nakonec na tomto poli k žádným změnám nedojde. Pokud ale ano, mohou přesuny trvat roky,“ doplnil starosta Schröpfer.

ODLOUČENÍ SE ŘEŠILO MNOHO LET

Obyvatelé jsou odloučením od Domažlicka rozčarovanía v komentářích na facebookové stránce města pod zveřejněnou informací o změně okresu zazníval převážně názor, zda by se o takové situaci nemělo hlasovat.

O přesunu zmíněných obcí a města Holýšova se ale nejednalo v žádném referendu či na veřejných zastupitelstvech, nýbrž rozhodovala vedení obcí, jak se již v roce 2018 v Deníku vyjádřil bývalý starosta Holýšova Jan Mendřec: „Ministerstvo vnitra nás vyzvalo, abychom uspořádali u nás v Holýšově schůzku za účasti všech okolních obcí, kterých se tato změna týká. Schůzka se uskutečnila za účasti zástupců, hlavně starostů, těchto obcí a vybírali jsme na ní, co pro občany našich obcí včetně Holýšova bude lepší. Zda je lepší jezdit do Horšovského Týna a Domažlic, nebo zda je lepší jezdit do Stodu a na katastr do Plzně. Všichni starostové a zástupci obcí souhlasili s tím, že se radši připojíme k okresu Plzeň. Skutečně všichni jsme se shodli a jsme pro tuto změnu.“

Nešlo ale o jediné jednání. Už v roce 2008 se rozhodovalo o příslušnosti k regionu u obce Bukovec a otázkou byl i samotný Holýšov. „Já osobně si myslím, že když už ne Holýšov, tak minimálně obce jako Černovice, Bukovec, Čečovice, ale i další do domažlického okresu patří a vždy patřily a rozhodnutí o změně hranic okresu a jejich přiřazení do okresu Plzeň-jih je minimálně nešťastné,“ prohlásil tehdy starosta Staňkova Alexandr Horák. Byl tehdy připraven společně se starostou Horšovského Týna podat pomocnou ruku těm obcím, které by se rozhodly v Domažlickém okrese zůstat.

SNAHA ZŮSTAT NA DOMAŽLICKU

Vzdávat se příslušnosti k Domažlicku bude mnohým těžko už i proto, že Holýšov byl součástí okresu od roku 1960, kdy oficiálně zanikl okres Horšovský Týn a region se dostal pod okres Domažlice.

„S vystoupením z domažlického okresu jako zastupitel nesouhlasím. Naše vazba spočívá ve více důležitých aspektech, než jen v příslušnosti k úřadům. Myslím si, že negativní dopady změny mohou být tak rozsáhlé, že si je všechny zatím ani nedovedeme představit. Výrazně se tím může narušit naše sociálně-kulturní vazba na region, která z okresního členění přirozeně vychází a ovlivňuje nás již 60 let,“ reaguje na současnou situaci holýšovský zastupitel Ondřej Švarc. Hodlá se zasadit o to, aby Holýšov a přilehlé obce zůstaly pod Domažlickem i nadále. „Budu se snažit kolegy ze zastupitelstva Holýšova a možná i z přilehlých obcí přesvědčit, abychom se situaci ještě pokusili zvrátit. V opačném případě bych to považoval za osobní selhání, i když jsem nebyl tím, kdo v roce 2018 o změně okresu za Holýšovsko rozhodl,“ sdělil. Dodal, že se prozatím bavili o možnostech zmírnění negativních dopadů, a to například u výměny občanských průkazů pro více než pět tisíc obyvatel.

Místní jsou zkrátka rozčílení, ptají se proč, jaký význam změna má, a chtějí zůstat na Domažlicku. „Vždy budu 'Domažličák' ! Nikdy bych nepřistoupil na to, abych řekl jiný okres. Styďte se, vy, kdo jste s tím souhlasil a podpořil to. Je mi z vás zle,“ zaznělo od místního občana Jana J. v jednom z komentářů na sociálních sítích.