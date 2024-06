Jelikož šlo o první sezonu provozu vychytávaly se ještě různé nedostatky a provozní věci, stejně tak se nastavovalo o vstupné. To se pro letošní rok změnilo. „Na základně vyhodnocení z minulého roku a neustálému zdražování energií jsme přistoupili k mírnému zdražení," uvedl starosta Horšovského Týna Josef Holeček.

Dospělý tam tak za celodenní vstup zaplatí 100 Kč, studenti a důchodci 80 Kč, děti 60 Kč a děti do 6 let mají vstup zdarma. Po 17. hodině se vstupné snižuje. Stále je nutné počítat se zálohou na čip ve výši 100 Kč. Z novinek tam na návštěvníky čeká rozšíření občerstvení.

Díky příznivému letnímu počasí už je živo také na Babylonu u Domažlic, kam je vstup zdarma. Placené je pouze parkoviště u něj, a to celý den za 50 Kč nebo na minimálně tři hodiny 20 Kč. Kromě rozsáhlého prostoru na opalování, koupání i sportovní vyžití si tam nově návštěvníci mohou vypůjčit lodě a šlapadla. O víkendu od 11 do 19 hodin a v pracovní dny od 13 do 19 hodin. Je třeba počítat s dostatkem financí především z důvodu kauce. „Cena za půjčení lodě na hodinu je 100 Kč a za půjčení šlapadla 120 Kč. Upozorňujeme ale na vratnou kauci 300 Kč. Z technických důvodů jsou přijímány pouze platby v hotovosti. Plavidla budou půjčena po předložení občanského průkazu osobě starší 18 let," informoval za Městský úřad Domažlice Josef Babor.

Koupačku si na Domažlicku ale můžete užít také například Na Hájovně ve Kdyni, na koupališti Smržovice nedaleko Kdyně, v Lomečku ve Starém Klíčově u Mrákova a nově láká na opalovačku koupaliště Makarská u Třebnic.