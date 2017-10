Domažlicko je bez svého poslance, nemá tak prostředníka a informátora

Domažlicko – Nevýhoda méně lidnatého regionu odsoudila Domažlicko (podobně i sousední Klatovsko) na oblast, která nebude mít své přímé zastoupení v Poslanecké sněmovně.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jolana Halalová

„Lidnatějším okresům nelze moc konkurovat. Jde o politický ústup venkova. Lidé vždy preferují kandidáty, které osobně znají, což je výhodou ve větších městech,“ konstatoval končící poslanec Vladislav Vilímec (ODS). Připomněl také, že v sousedním Bavorsku mají menší obvody. „Každé město třeba velikosti Straubingu tam má svého poslance,“ upozornil Vilímec. Připomněl také, že obecně Plzeňský kraj má ve 200člené Sněmovně pouze 11 mandátů, což je v porovnání třeba se Středočeským krajem nebo Prahou nespravedlivé,“ dodal Vilímec.

Absence poslanců z Domažlicka a Klatovska mrzí i senátora za tento obvod Jana Látku (ČSSD). „Bez ohledu na politické spektrum je to velká škoda. Pamatuji, že v době když jsem uspěl ve volbách do Poslanecké sněmovny, tak jsme v ní byli dokonce čtyři zástupci ve Sněmovně za oba okresy a k tomu působila i senátorka Rippelová,“ připomněl dřívější stav senátor Látka, který nyní zůstává jediným ústavním činitelem z obou okresů.

„Je to i o zprostředkování kontaktů. Když například na ministerstvo přijde poslanec za příslušný okres, má to jinou váhou. Teď to bude velká nevýhoda,“ zmínil dále senátor. Připomněl také, že práce ve Sněmovně je hodně ovlivněna stranickostí, regionální vhled je spíše patrný v práci Senátu, kde působí mnoho lidí s praxí z komunální politiky.

„Je to velká škoda. Slovo poslanec je od slova být někým poslán. Nejenom, že poslanci navrhují a schvalují zákony, ale také díky kontaktům může pomoci svému regionu. Náš region vždy dokázal vyprodukovat politicky aktivní osobnosti, které teď budou chybět,“ zmínil Stanislav Antoš (KDU-ČSL), který byl nejvýše nasazeným kandidátem na Domažlicku napříč stranami. Byl číslem jedna na kandidátce lidovců v Plzeňském kraji. „Po celou dobu se to bude neblaze projevovat. Je to vždy jistá organizační a informační výhoda daného regionu, pokud má svého poslance,“ dodal Antoš.

„Není to dobrá zpráva, že Domažlicko nemá svého poslance. Poslanci z okresu bez rozdílu strany vždy sloužili starostům, bylo možné se na něj obrátit, poradili, zprostředkovali schůzku. Byl to přímý kontakt na Sněmovnu a jsem zvědavý, jak se nynější poslanci zapojí do práce v našem regionu, zda je budeme u nás vídat,“ komentoval nastalou situaci starosta Bělé nad Radbuzou a předseda Svazku obcí Domažlicko Libor Picka.