Předpověď meteorologů se naplnila, Domažlicko zasáhla prudká bouře, kterou na mnoha místech doprovázelo krupobití a také silný vítr. Na mnoha silnicích jsou popadané větvě, někdy i celé stromy či se přes silnice valí voda, řidiči by tak měli být velmi opatrní. Hasiči mají plné ruce práce.

Obyvatelé Blížejova opět po zhruba měsíci zažili bleskovou povodeň, pod vodou byla tentokrát i železniční trať. "Je to mnohem horší než minule," říkají místní, kteří jen nevěřícně koukali, jak se voda jako dravá řeka hrnula obcí.

Následky řádění počasí v Blížejově na Domažlicku. | Video: Deník/Daniela Loudová

Blížejovští se zlobí na zemědělce. "Za to všechno můžou zemědělci a ta jejich kukuřice, zasází to nad vsí a při každé velké vodě jsme vytopení, je to hrozné. Takových škod. Přišel obrovský prudký déšť a už to jelo. Mnohem horší než minule," rozčilují se obyvatelé Blížejova.

Voda se valila přes dvory domů, brala ploty, sebrala vše, co měla v cestě. Stejně jako před časem se vylily i oba rybníky na návsi. Vody bylo tentokrát nohem více. Lidé, kteří bydlí u nádraží se shodovali, že před měsícem až k nim voda nedošla. Nyní byla i tam a valila se i přes koleje.

Mnoha lidem tak opět bylo do breku. Před měsícem mnohým z nich voda zničila některé vybavení domů, či věci uložené ve sklepích. Nyní přišli o věci opět.

Informace o rozsahu povodně poskytl řídící důstojník zasahujících hasičů. "Jednalo se o přívalový déšť, který proběhl vesnicí a způsobil lokální záplavy. Vylil se rybník a následně se voda rozlila na silnice. Bylo zatopeno několik domů, garáží i sklepů v základní škole. Zatopen byl i domov důchodců, klienti nepožadovali evakuaci, pomáháme jim pouze s vyčistěním od vody a dekontaminací," řekl na místě řídící důstojník územního odboru hasičů Domažlice Josef Kůstka.