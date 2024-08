Dárci krve, kteří jsou zvyklí navštěvovat odběrové místo v Domažlické nemocnici, mohou počítat s tím, že od úterý 10. září začne opět sloužit v obvyklém rozsahu. O prázdninách byly možnosti odběrů omezené, a to kvůli stavebním úpravám na transfuzním oddělení Klatovské nemocnice, které krev domažlických dárců zpracovává.

"Oproti prázdninovému omezenému provozu se časy odběrů opět prodlouží a navýší se kapacity. Ty jsou v rezervačním systému momentálně volné 10., 17. i 24. září. Těšíme se, že je dárci brzy zaplní," konstatuje mluvčí Domažlické nemocnice Jiří Kokoška.

"Z technických důvodů je ovšem nutné zrušit výjezdový odběr plánovaný na počátek září v Klenčí pod Čerchovem. Dárcům z Klenčí a okolí se omlouváme a budeme rádi, pokud přijdou v jiném termínu přímo do Domažlic," navrhuje Jiří Kokoška.

V červenci a srpnu byly odběry v Domažlické nemocnici omezené kvůli zmíněné situaci na klatovském transfuzním oddělení. Tam ovšem rekonstrukce skončí na počátku září. Od 10. září tak bude provoz odběrového místa v Domažlicích opět fungovat každé úterý od 6.30 do 10.30. Současný omezený provoz - od 6.30 do 9 hodin - tedy potrvá do 3. září.