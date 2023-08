O uplynulém víkendu žily Domažlice Chodskými slavnostmi, ale tuto sobotu tam již budou burácet motory. Náměstí bude zastávkou mezinárodní Jízdy spolehlivosti historických vozidel.

Z Jízdy spolehlivosti historických vozidel na Domažlicku. | Foto: Jan Pek

V sobotu 19. srpna pořádá Veteran car club Domažlice ve spolupráci s městem Domažlice již 49. ročník mezinárodní Jízdy spolehlivosti historických vozidel. Opět je určena pouze strojům do roku výroby 1955, což zaručuje velmi atraktivní startovní pole.

„Dopoledne, přibližně od 10 hodin, budou všechny krásné staré stroje vystaveny v horní části domažlického náměstí, kde si je zájemci o motoristickou historii budou moci zblízka prohlédnout. V 11 hodin se odtud první jezdci vydají na přibližně osmdesátikilometrovou trasu. Po startu pojedou rovně ulicí Msgre B. Staška ke kruhovému objezdu ‚U Golema‘,“ uvedl za pořadatele Jan Pek.

Z Domažlic pak trasa jízdy povede přes Luženičky, Luženice, Němčice u Horšovského Týna, Jeníkovice, Blížejov, Chotiměř, Osvračín, Hlohovčice a Srbice do Kolovče, kde na soutěžící čeká oběd. Posilněni pak účastníci jízdy zamíří přes Všepadly, Němčice u Kdyně, Kdyni, Brnířov, Novou Ves, Hyršov, Všeruby, Maxov, Spálenec a Českou Kubici do cíle, jenž bude v babylonském autokempu. Tam by první soutěžící měli přijíždět již krátce po 14. hodině.

Pořadatelé očekávají kolem stovky startujících. „Nejstaršími přihlášenými stroji jsou dva vozy Ford T s daty výroby 1912 a 1921 a legendární americký motocykl Indian Big Chief z roku 1924. Chybět nebudou ani kdyňští hasiči s vozem české značky Laurin a Klement vyrobeným v roce 1925. Ozdobou startovního pole budou určitě také dva automobily proslulé anglické značky Rolls Royce vyrobené v letech 1938 a 1953,“ nalákal Pek a dodal: „Doufejme, že počasí účastníkům i pořadatelům ukáže vlídnější tvář než loni, kdy se startovalo ve vytrvalém lijáku.“