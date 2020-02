Blýská se ale na lepší časy. Radní města totiž chtějí situaci změnit a plánují zamezení průjezdu vozidel. „Většina řidičů využívá náměstí jako zkratku. Mohou využívat trasu podél řeky Zubřiny, anebo hlavní tah kolem autobusového nádraží,“ zmínil místostarosta Domažlic Radek Wiesner.

Diskuse o formě dopravního provozu v centru Domažlic jsou vedeny už desetiletí. Teď se ale začíná jednat. Rada města na základě jednání Komise pro městskou památkovou rezervaci zadala Komisi pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost přípravu aktuálních návrhů, které by dopravu mohly řešit. Mohla by se tak vrátit doba, kdy se po náměstí téměř nejezdilo.

PARKOVACÍ DOMY

Kam auta z náměstí přesunout? Nápadů je spousta. Zdroje blízké vedení města hovoří například o parkovacích domech. Jeden takový by mohl figurovat v místech autobusového nádraží několik minut chůze od centra. Parkovalo by se v podzemních garážích, odkud by mohl vést i podchod k základní škole. Tím by se zklidnila i křižovatka, která je nejvíce frekventovaná v dobách začátku a konce vyučování.

V úvahu připadá i využít pozemek po staré nemocnici. Vše podle našich zdrojů záleží na inženýrských sítích, domažlickém podzemí a samozřejmě financích.

Alternativou pro pohyb ve městě by mohly být elektrokola či elektrokoloběžky na čipové karty. Podobný systém přepravy ve městech je využívaný například v Paříži nebo Nizozemsku.

S nápadem náměstí zklidnit souhlasí i veřejnost. „Průjezd bych zakázal. Mnozí se jen vyhýbají sérií semaforů v Poděbradově ulici. Často se náměstí nedá ani přejít a velká část řidičů ani nedodržuje povolenou rychlost,“ řekl Petr Matějka s tím, že by náměstí uvítal zcela bez aut.

Ne každý si to ale umí představit. „Kde jsou pak parkovací místa? V okolí náměstí toho moc není, spoustu lidí to odradí nakupovat v obchůdcích na náměstí,“ uvedla Hana Hoffmannová.

Automobilová doprava byla přes náměstí umožněna už za komunistické éry. V té době mohly na náměstí i těžké automobily či autobusy a byla zde i zastávka. Náměstí se ale pod zatíženým těžkých vozidel propadalo, ačkoli tehdejší provoz nebyl tak intenzivní jako je dnes.

ANKETA NA OTÁZKU: "Uvítali byste domažlické náměstí bez aut?"

Petr Matějka, Domažlice

"Ano, uvítal bych náměstí bez aut. Jako například krásné náměstí v jihočeské Telči. Samozřejmě zásobování na krátkou dobu by bylo nutnou výjimkou. Průjezd bych zakázal. Mnozí se tak vyhýbají sérii semaforů v Poděbradově ulici. Často se náměstí nedá ani přejít. Mnozí nedodržují povolenou rychlost."

Hana Hoffmannová, Stanětice

"Ne ,tak docela. Ano, ale pak kde jsou parkovací místa v okolí náměstí? Spoustu lidí to odradí nakupovat v obchůdcích přímo na náměstí. Místo toho, aby městská policie byla vstřícná k návštěvníkům Domažlic, nekompromisně pokutuje sebemenší prohřešky v parkování aut."

Petr Kuneš, Domažlice

"K Vaší otázce bych řekl, že náměstí v Domažlicích by si určitě zasloužilo méně dopravních prostředků v centru města. Myslím si, že s tímto opatřením by se muselo nejdříve vybudovat několik záchytných parkovišť, aby bylo možné pro návštěvníky centra města Domažlice komfortně zaparkovat a dostat se na náměstí pěšky. Nesmíme zapomenout na živnostníky na náměstí a v jeho okolí, kde by muselo být zajištěno zásobování jejich obchodů a také, aby se mohlo zakoupené zboží z řad zákazníků bezproblémově vyzvednout. Vše kolem této problematiky se dá vymyslet a do budoucna by to bylo určitě třeba už jenom proto, že neustále narůstá počet dopravních prostředků. Ani teď už v mnoha případech kapacitně nestačí parkovací místa na náměstí, je tam také určité riziko dopravních nehod, a to nesmíme zapomenut především na chodce, turisty a návštěvníky města Domažlice. "

Lenka Váchalová, Horšovský Týn

"Automobily na náměstí mi nevadí. Dopravu přes něj bych řešila spíše nějakým omezením."