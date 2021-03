Nemocnice v Domažlicích se aktuálně stará o 125 covidových pacientů. Extrémní nápor zažívají v poslední době především zaměstnanci oddělení ARO, kde leží lidé s nejtěžším průběhem onemocnění. Personálu je nedostatek, a tak má stávající mnoho přesčasových hodin. Podle ředitele nemocnice Petra Hubáčka by sem potřebovali dalších deset sester a dva lékaře.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Bílek

Takzvaná jipová lůžka scházejí stále v celém Plzeňském kraji. Výjimkou nejsou ani Domažlice. Ty musely kvůli náporu nových případů transportovat některé pacienty do jiných zařízení, například do Plzně, Prahy či Kyjova. V současnosti chybějí nejenom specializovaná lůžka pro lidi s těžkým průběhem koronaviru, kteří jsou napojeni na umělou plicní ventilaci, ale i personál. „Na oddělení ARO máme teď namísto pěti lidí osm až devět. Snažíme se o všechny postarat. Ovšem pro zaměstnance je to obrovská zátěž. Mají opravdu mnoho přesčasů,“ uvedl Hubáček.