Nemocnice převzala od společnosti Autocentrum Šmucler dvě sanity VW Transporter a jeden větší vůz VW Crafter. Včetně zdravotní vestavby od firmy Sicar vyšly nemocnici celkem na 4,5 milionu korun.

Právě Crafter je vozem speciálně určeným pro těžké pacienty. Má širší i delší karoserii, ve výbavě je také naviják pro jednodušší zavazení obsazeného lůžka do vozu. I samotné lůžko má větší rozměry a lze jej ve voze polohovat nejen podélně, ale i do stran. To umožní přístup k pacientovi z obou strany a u velmi těžkých pacientů také lze správným umístěním lůžka zlepšit jízdní vlastnosti vozu. Nemocnice eviduje v minulosti potřebu převážet pacienty s hmotností přes 200 kilogramů, příležitostně i nad 300 kilogramů. Takoví pacienti jsou navíc zpravidla imobilní. Ve výbavě je také takzvaný schodolez. „Umožňuje manipulaci s imobilními pacienty na invalidním nebo transportním křesle po schodech, pokud by v domě nebyl výtah nebo jiné zařízení,“ vysvětluje vedoucí řidič dopravní služby Miloslav Kundrát.

Zdravotnická dopravní služba Domažlické nemocnice má v běžném provozu 12 až 13 vozů. Každý měsíc s nimi najede zhruba 50 tisíc kilometrů. „Aby byly pro pacienty maximálně bezpečné a komfortní, je nutné při takovém nájezdu vozový park neustále obnovovat. Navíc nové vozy mají opět o něco úspornější motory, takže jsou i šetrnější k životnímu prostředí. S nájezdy, které tyto dopravní prostředky mají, se vhodnou investicí obrovsky snižuje uhlíková stopa,“ uvedl hejtmanův náměstek pro oblast dopravy Pavel Čížek, který se účastnil předání a svěcení vozů a sám přislíbil stále se zlepšující kvalitu silnic.

