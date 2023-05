V nemocnici v Domažlicích finišuje obnova a modernizace flotily sanitek, v pátek požehnal biskup Tomáš Holub pěti dalším.

Žehnání sanitních vozů v Domažlické nemocnici. | Foto: se svolením NPK

Domažlická nemocnice převzala v roce 2019 od záchranné služby provoz takzvané zdravotnické dopravní služby (ZDS) a s ním i 13 sanitek různých značek, stáří a s vysokými nájezdy až k téměř půl milionu kilometrů. Od roku 2020 začala nemocnice sanitky kompletně obměňovat, a celou flotilu navíc rozšířila na 15 vozů. Konkrétně letos pořídila pět sanitek VW Crafter. V pátek jim požehnal spolehlivý provoz a bezpečné cesty plzeňský biskup Tomáš Holub. K úplné obnově plánuje nemocnice pořídit příští rok ještě dva vozy. Pak bude celá flotila sjednocena a vozy se budou nahrazovat průběžně dle míry opotřebení.

V předchozích letech pořizovala nemocnice na základě veřejné zakázky především vozy VW Transporter a jeden větší vůz VW Crafter se speciální výbavou pro pacienty s nadměrnou hmotností. Letos ale díky výhodné nabídce, ale i kvůli většímu komfortu pacientů doplnily flotilu výhradně větší craftery. Nabízí více místa pro pacienty i větší úložný prostor pro zdravotnické vybavení, a tím pádem i lepší zázemí pro řidiče-zdravotníky.

Do vybavení nových vozů patří samozřejmě zvuková a světlená signalizace a bezpečnostní polepy. „Vnitřní vybavení tvoří mimo jiné takzvané lehátkonosítko se samovyklápěcím a skládacím podvozkem, transportní křeslo pro vynášení imobilních pacientů například do schodů, transportní plachta pro manipulaci s pacientem ve zhoršených podmínkách, zdravotnická brašna s nejpoužívanějším zdravotnickým materiálem a vybavením, zdravotnické potřeby první pomoci včetně defibrilátoru a dále třeba kyslík nebo tam máme i porodní balíček pro případ, že bychom převáželi těhotnou ženu a ta by začala rodit,“ popsal vedoucí řidič dopravní služby Miloslav Kundrát.

Zdravotnická dopravní služba zajišťuje nepřetržitě 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu dopravu raněných, nemocných, rodiček a vůbec pacientů, kteří vyžadují neodkladnou péči a kterým jejich stav neumožňuje dopravit se na vyšetření, ošetření či hospitalizaci vlastním vozem, pěšky ani hromadnou dopravou. Zároveň služba zajišťuje přepravu pacientů mezi zdravotnickými zařízeními. V obou případech přepravu indikuje lékař, a hradí ji tak systém zdravotního pojištění. Nemusí se přitom jednat jen o pacienty Domažlické nemocnice. Službu mohou využít i další poskytovatelé zdravotnických služeb. A ZDS zajišťuje na vyžádání i přepravu samoplátců, například pro přepravu do lázní nebo z jiných důvodů.

Sanitky a jejich posádky jsou zároveň sekundární součástí krajského integrovaného záchranného systému a v případě hromadných neštěstí nebo jiných krizových situací slouží jako záloha záchranné zdravotnické služby. Na objednávku si mohou navíc vozy a řidiče-zdravotníky najmout k zajištění zdravotní služby například pořadatelé kulturních, sportovních a jiných společenských akcí. Domažlický dispečink zároveň řídí zdravotnickou dopravní službu Stodské nemocnice, která má vlastní flotilu vozů.