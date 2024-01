Provizorní prostory nahradil nový urgentní příjem, který zprovoznila Domažlická nemocnice. Přístavba a vybavení moderního urgentu vyšly na pět milionů korun.

Urgentní příjem Domažlické nemocnice. | Video: Daniela Loudová

Novinkou je diskrétní zóna pro první kontakt se zdravotníkem a intenzivní lůžka pro rychlý příjem pacientů ve vážných stavech. Plusem je, že nový urgent bude přijímat více pacientů než dosud, v provozu bude nonstop.

Urgent urychlí ošetření pacientů ve vážných stavech. „Budou upřednostněni před pacienty méně závažnými, i když přišli před nimi. Když je potřeba více odborníků, přijdou lékaři za pacientem na jedno místo. Urgent jim zaručí co nejrychlejší kontakt se zdravotníkem, triáž dle odbornosti a rychlost ošetření dle závažnosti. Toto celé pak zkracuje i průměrnou čekací dobu. O pacientovi víme hned po překročení brány nemocnice. Kvůli tomu jsme zprovoznili urgentní příjem už před rokem, i když provizorně. V závěru loňského roku jsme ho stavebně rozšířili do stávající podoby,“ popsal ředitel Domažlické nemocnice Petr Hubáček.

V Domažlické nemocnici se v první řadě na pracovišti urgentního příjmu zvětšil prostor příjmové ordinace. Nové prostory vítá i primář urgentního příjmu. „Jde o komfort a zkvalitnění péče pro naše pacienty, kteří sem přijedou nebo jsou přivezeni záchrannou službou. Některé věci se musí řešit během několika minut, a to právě budeme moci tady. Jsme moc rádi, že urgent máme, je to obrovský přínos pro pacienty, jsem rád, že se to podařilo udělat,“ řekl deníku primář urgentu Pavel Čejka.

V jejím zázemí jsou nově dvě plus jedno náhradní lůžko intenzivní péče, kam se budou přijímat pacienti ve vážných stavech. Ty si okamžitě převezme do péče přivolaný lékař a po vstupních vyšetřeních rozhodne, na jaké oddělení v nemocnici budou přeloženi, jestli třeba na ARO, internu, chirurgii nebo expektační lůžka, kde budou dále na pozorování, popřípadě, zda po ošetření nebudou odesláni do domácí péče.

Standardním vybavením je zázemí pro personál včetně osobní místnosti a toalety, přípravna léků a nově také diskrétní zóna. „Na předchozím pracovišti směřovalo okénko, kde sestra zjišťovala úvodní informace a anamnézu, do vestibulu. Chyběl pocit soukromí, a pokud pacienti mluvili hodně nahlas, mohli je lidé ve vestibulu slyšet. Nově bude už pacient vcházet napřed do příjmové místnosti, kde bude se zdravotníkem hovořit za zavřenými dveřmi sám, nanejvýše se svým doprovodem. Celý prostor je pochopitelně bezbariérový,“ doplnil Hubáček.

Urgentní příjem je určen pro všechny příchozí pacienty s akutními potížemi a nově také dětské pacienty. Až po prvotní triáži budou pokračovat do dětské nebo případně chirurgické ambulance nebo k jinému specializovanému vyšetření.

V případě Domažlické nemocnice jde o první etapu, druhá bude hotova do roku 2026. „Urgentní příjem zde je první z modernizovaných v rámci našich regionálních nemocnic. Modernizace čeká všechny urgentní příjmy v našich nemocnicích a já předpokládám, že se postupně uvidíme v dalších modernizovaných prostorech,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, který rovněž apeloval na lidi, aby řádně vyhodnotili, zda využívat právě urgentní příjem, zda je jejich stav natolik vážný.

Urgentní příjem kvituje i náměstek hejtmana pro zdravotnictví Pavel Hais: „Každý urgentní příjem v nemocnicích v rámci Plzeňského kraje může zrychlit dostupnost poskytované kvalitní zdravotní péče našim občanům. Tato nemocniční pracoviště s nepřetržitým provozem jsou tedy velkým přínosem i pro zdravotnickou záchrannou službu. Vzájemná rychlá spolupráce těchto poskytovatelů zdravotní péče eliminuje časové prodlevy, které mohou vznikat při předávání pacientů do zdravotnického zařízení.“