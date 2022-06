Stavební práce budou probíhat v části budovy intenzivní péče, kde je oddělení JIP, ARO, sterilizace, operační sály a sál pro operativně vedené porody. Zhruba po dobu deseti dnů bude proto nemocnice průběžně některé pacienty směrovat do okolních zdravotnických zařízení. Ta jsou již o situaci informována a na převzetí péče mají připravené dostatečné kapacity. Ambulantní a standardní lůžková péče zůstává bez omezení.

„Kvůli průsakům musíme vyměnit hlavní řad teplé užitkové vody. Investici máme naplánovanou už déle než rok. Netroufali jsme se do ní ale pustit během pandemie covidu, abychom neměli omezená lůžka a operativu v době pandemické vlny, pokud by zrovna přišla,“ popsal ředitel nemocnice Petr Hubáček s tím, že až nyní nastala vhodná příležitost nezbytné stavební práce provést. „Pacientům se za částečné omezení provozu nemocnice předem omlouváme. Veškerá péče je ale zajištěna náhradním způsobem,“ dodal ředitel.

Omezení péče během stavebních úprav bude následující:

Operační sály a sterilizace budou uzavřeny od 18. do 26. června včetně, plánovaná operativa je dojednána na jiné termíny. Akutní operativa zajištěna pro hospitalizované pacienty DN v náhradních prostorách. Ostatní pacienti budou dle situace transportování do Klatov či do Stodu.

ARO / JIP budou uzavřeny rovněž od 18. do 26. června včetně pro nezbytné případy (např. stávající pacienti) bude mít DN dvě náhradní intenzivní lůžka. Noví pacienti budou záchrannou službou transportováni do okolních nemocnic.

Porodní sály čeká uzavření od 15. do 21. června. Provoz bude obnoven 22. června v 7 hodin. Rodičky budou směřovány popř. převezeny do Stoda či Klatov. Hospitalizace rodiček, jež přijedou do 7 hodin 15. června, jsou bez omezení.

„Uvedené termíny jsou maximální možné pro omezení pracovišť. Stavební firma nevylučuje, že dílčí části stavby ukončí dříve. V takovém případě budeme veřejnost i další partnery neprodleně informovat, například na našem webu,“ doplňuje ředitel nemocnice Petr Hubáček.

Bez omezení zůstane veškerá ambulantní péče vč. gynekologické, chirurgické (malé zákroky), rehabilitace, dětská, interní, provozy soukromých subjektů. Dále nebude omezena lůžková péče na standardních lůžkách a lůžkách následné péče (dětské, gynekologie, šestinedělí, chirurgie, interní, následná a dlouhodobá péče). Laboratoře, RDG, CT a podobně.