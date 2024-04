Vůně pečených prasat se linula v sobotu sokolským stadionem v Domažlicích, kde se konal druhý ročník mistrovství Chodska v pečení prasat. Akce lákala davy lidí, stejně tak jak tomu bývá v Hartmanicích na Klatovsku, odkud brali pořadatelé inspiraci.

Mistrovství Chodska v opékání prasat. | Video: Daniela Loudová

Mistrovství Chodska v pečení prasat bude novou tradicí, na kterou se mohou lidé každoročně těšit. Stoupá i počet týmů, od kterých mohou maso ochutnávat. „Snažíme se založit tradici v Domažlicích, i když nám vloni počasí vůbec nepřálo, letos je to paráda. Lidé jsou spokojení, líbí se jim to, hodně si o tom povídají. Myslím, že je to povedená akce. Tentokrát máme 13 týmů, které jsou rozdělené do třech sekcí. Kvůli počtu je v jedné sekci pět týmů, jinak jsou po čtyřech. Vloni jsme měli týmů deset,“ řekl pořadatel Jaroslav Lagron s tím, že počítají s tím, že akci budou dělat každý rok.

Zdroj: Daniela Loudová

Inspiraci bral v Hartmanicích, kde se mistrovství v pečení prasat koná již několik let. „Byl jsem se tam podívat, sešel jsem se s panem starostou, abychom si v podstatě nelezli do zelí. Takže my to pořádáme na jaře, oni na podzim. Pan starosta mi pomohl i s kontakty na některé týmy, takže jsem byl rád do začátku,“ uvedl Lagron.

A návštěvnost byla hojná. Výhodou oproti Hartmanicím mají v Domažlicích rozhodně v prostoru, kdy sokolské hřiště nabízí větší možnosti. Většině jde ale především o vepřovou pochoutku, za kterou tam hlavně míří. „Je to skvělá akce. Kdo by neměl rád prasata, a tady je možné ochutnat hned několik a každé jé jiné. Za mě super akce,“ ohodnotil jeden z návštěvníků Karel Mazanec, který přiznal, že měl slinu už od rána.

Celá akce měla i doprovodný hudební program a pro děti vystoupila i Culinka.

A nechybělo samozřejmě vyhodnocení. Nejvíce hlasů od ochutnávačů získala Postřekovská banda, druhé místo získala Smečka z Hvožďan a třetí byl tým Drž hubu a žer!