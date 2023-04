Ani deštivé počasí nezkazilo historicky 1. ročník Mistrovství Chodska v pečení prasat. Přestože mrholilo, chvílemi i silněji pršelo, milovníci jídla si akci nenechali ujít a do prostorů sokoliště v Domažlicích jich proudily celé davy. Však na ně taky čekalo deset pečených čuníků, od nichž se vůně linula až do postranních ulic.

Mistrovství Chodska v pečení prasat. | Video: Deník/Monika Šavlová

U vstupu si zájemci mohli zakoupit poukázku, která jim umožnila získat pět vzorků lákavé dobroty, u každého stánku na ni dostali razítko, ale především porcičku pečeného masa. Při odchodu pak mohli křížkem označit ten tým, jehož prasátko jim nejvíce chutnalo, a poukázku odevzdat do připraveného sběrného boxu.

„Říkali jsme si s kamarádem Emilem Duchoněm, že by bylo fajn zavést v Domažlicích nějakou novou tradici, kde by se lidé sešli a pobavili,“ řekl Deníku iniciátor a jeden ze dvou organizátorů Jaroslav Lagron. „Dle hrubého odhadu dorazilo osm set až tisíc lidí. Chtěli bychom jim moc a moc poděkovat, že nás i přes nepříznivé počasí podpořili a přišli,“ neskrýval radost z veliké účasti Lagron. „No tak to jsou prostě křtiny prvního ročníku, když takhle prší, berme to tak,“ vyhodnotil po svém situaci u porce masa jeden z účastníků Vladimír Cedidla.

Mezi soutěžícími týmy byla i Postřekovská banda. „Je nás tu šest, čtyři se staráme o prasátko, dva obsluhují. Prasátko mělo 87 kilo a pečeme ho od osmi od rána,“ řekl za celý tým Jaroslav Kučera. „Těší nás, že nás pořadatelé oslovili. Bez velkého chlubení jsme skutečně vyhlášení i na jiných akcích, děláme to pro lidi, baví nás to,“ řekl. „Jo recept? Tak ten vám skutečně neprozradíme,“ zasmál se dotazu reportérky Deníku.

Svůj recept odmítli dát i členové dalšího týmu, SDH Starec. „No prostě lákem a grilovacím kořením,“ řehtal se Ondřej Janda, jinak velitel družstva SDH. „Ale prozradím, že do brambor, které přidáváme k masu, jsme dali rozmarýn, bazalku, tymián a oregano,“ nabídl smířlivě náhradu. Se sedmdesátikilovým selátkem měli na začátku akce trošku problémy, neb místo, kde mělo být jejich stanoviště, se deštěm silně rozmočilo, takže museli svůj stánek a vše ostatní stěhovat o kus dál do prostoru. „Ze začátku jsme topili dřívím, pak už jen briketami,“ přiznali další z týmu Václav Votava a Robert Rybianský.

Nadšeno novou akcí bylo mnoho účastníků. „Těšily jsme se tak, že jsme ani neobědvaly. Ani to počasí nás neodradilo. To maso je vynikající. Je to skvělý nápad a doufáme, že bude i další ročník,“ nemohly si vynachválit akci Jitka a Ivana z Domažlic a olizovaly si spokojeně prsty.

K dobré náladě skutečně skvěle hrála kapela The Bowře, která dokázala u mnohých pod deštníky a pláštěnkami rozvlnit boky. Pořadatelé mysleli i na nejmenší, které dorazila se svým programem potěšit Culinka. Se začátkem jejího programu déšť ustal. A tak louže nelouže, děti s ní tančily jak o život.

Vítězem celého netradičního klání s největším počtem hlasů se stala Postřekovská banda, za ní na druhém místě skončila Mrákovská jehla a třetím nejchutnějším pečeným prasátkem vyhodnotili návštěvníci to, co připravili Klatovští špekouni. „Stejně jako celou akcí i vyhodnocením jsme se inspirovali v Hartmanicích a převzali jsme jejich systém,“ vysvětlil Jaroslav Lagron. „Moc děkujeme všem týmům, že přijely, a ještě bych rád vyjádřil obrovský dík všem našim sponzorům, bez nichž by se akce nedala zorganizovat,“ vzkázal závěrem.