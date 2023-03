„Proč povede skrz město dvojkolejka? Přijdeme o části svých pozemků, postavíte nám tam stěny, a to nemluvím o hluku. Kvůli pár lidem, kteří tam jezdí, my budeme mít skrz město dvě koleje.“ Takové stížnosti zněly sálem od mnoha lidí a zazněl i návrh, aby druhá kolej vedla jako obchvat města, což ale dle Správy železnic není možné, jelikož musí vést v současném koridoru.

„Důvodem, proč je trať na začátku a na konci dvojkolejná, je, aby se dokázaly vykřižovat vlaky a neblokovaly se na jednokolejce,“ vysvětlil technický náměstek Správy železnic Michal Froněk.

Dalším důvodem je také to, že dvojkolejka by mohla nakonec pokračovat až do Německa. „Momentálně připravujeme trať do Německa jako jednokolejnou a Německo momentálně připravuje jejich projekt také jako jednokolejný, ale nadále probíhají intenzivní jednání a není vyloučeno, že by trať mohla být dvoukolejná,“ sdělil Froněk.

Vrátí se do Hanova parku zookoutek? O revitalizaci se bude jednat i letos

Mezi Plzní a Německem vznikne prakticky nová trať. V některých úsecích jde o modernizaci stávající tratě a v některých o stavbu tratě v nové stopě. Stavba je rozdělena na čtyři úseky. První je z Plzně do Stoda, druhý z Plzně přes Nýřany do Chotěšova, třetí ze Stoda do Domažlic a poslední z Domažlic na státní hranici s Německem. Podle Froňka bude dvojkolejný úsek na výjezdu ze Stoda až do Holýšova, pak se počítá s krátkým jednokolejným úsekem, na který opět naváže dvojkolejka, která povede až do Domažlic a skrz celé město.

Trať bude elektrifikovaná, bude instalován moderní zabezpečovací systém. „Cílem je také to, aby se dalo na dopravu spolehnout. Tím, že bude trať dvoukolejná, tak nám to umožní mít stabilnější jízdní řád a dopravu. Udělají se nová nástupiště, bezbariérové přístupy, hodně přejezdů se nahrají podjezdy nebo nadjezdy, což zvýší bezpečnost,“ popsal Froněk.

Doprava se díky nové trati také výrazně zrychlí, rychlíky budou moci jezdit až rychlostí 200 km/h. Cesty rychlíkem z Domažlic do Plzně bude trvat pod 30 minut.

Staňkovští hasiči jeli k požáru nákladního vozu s odpadem

Na setkání vystoupil i starosta Domažlic Radek Wiesner, který poznamenal, že lidem spíše chybí informace. „Nemyslím si například, že by stín ze zdí byl tak velký, když budou vysoké dva metry. Je to citlivé téma, ale Česká republika má napojení na Německo jen přes Děčín, druhé napojení je právě přes Domažlice. Chápu, že se to bude dotýkat pozemků, ale myslím si, že dvojkolejná trať bude přínosem,“ řekl starosta.

Trať by se měla začít modernizovat a stavět v roce 2027, nyní je ve fázi projektové přípravy. Letos Správa železnic podá žádost i územní rozhodnutí a poté se začne se směnami a výkupy pozemků. Stavba by měla trvat tři roky.