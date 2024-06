Program v Hanově parku nabídne zábavu i poučení pro celé rodiny.

Je to akce, jakou Domažlice ještě nezažily. V sobotu 22. června v jednu hodinu po poledni totiž odstartuje v Hanově parku Vinný a pivní festival. Na "stezce" se představí producenti z malých vinařství a minipivovarů, pivo a víno se budou čepovat do speciálních festivalových sklenic. "Je to vůbec poprvé, co se bude akce takového charakteru v Hanově parku pořádat," připomíná Dušan Färber ze spolku Žijeme Domažlice, který je hlavním organizátorem festu.

Bohatá bude samozřejmě i nabídka nealko nápojů, kávy a občerstvení. Ale v parku se nebude jen popíjet: pořadatelé totiž připravili pro všechny návštěvníky velmi pestrý doprovodný program. Děti i dospělé čeká mimo jiné napínavá vědomostní hra, ve které si ověří, jak dobře znají svoje město. A ke každému festu neodmyslitelně patří muzika. V Hanově parku se od 14 do 21 hodin postupně vystřídají kapely Nora, Století a Dozvuk, které udělají radost hlavně fandům rocku a poprocku.

"Přijďte s námi odemknout festivalovou sezonu v Domažlicích!" zvou pořadatelé k návštěvě.