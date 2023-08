„Rozhodl jsem se rezignovat na základě zklamání ze situace, která v Domažlicích nastala, a rozštěpení ANO. Nechci už být ani zastupitelem, nechci mít s vedením radnice nic společného. Za třináct let, co jsem byl v zastupitelstvu, tak jsem se nikdy nedostal do stavu, že bych chtěl rezignovat. Udělal jsem to i s ohledem na rodinu, abych na ni měl víc času,“ řekl po oznámení své rezignace Deníku Kříž.

V radě města se rozhodl skončit David Všetečka. „Šel jsem do rady jako tým s naší stranou a lidmi, kteří jsou mi blízcí. Tím, že bylo bývalé vedení sesazeno na zastupitelstvu, kde jsem nebyl přítomen, tak to pro mě vyústilo v logickou volbu. Neměl jsem ani jinou možnost, s naším týmem jsem do toho šel, tak s ním také odcházím. Zůstávám ale nadále zastupitelem, záleží mi na chodu města a dál potáhnu se svým týmem za jeden provaz,“ sdělil tehdy své důvody Všetečka.

V Domažlicích odvolali starostu, do křesla se dostal Stanislav Antoš

Po středečním zasedání doplnil zastupitelstvo Martin Viták (ANO). Na post druhého místostarosty byl navržen starostou Stanislavem Antošem jediný kandidát. „Při různých jednáních, která jsme vedli, jsme dospěli k závěru, že by bylo vhodné, kdyby zastupitelstvo města do týmu, který se zde vytvořil, dodalo pana Jana Bence. Protože ho znám a znám jeho životní zkušenosti a jeho moudrost, tak bude platným členem vedení města,“ řekl Antoš.

To rozhořčilo bývalého starostu Radka Wiesnera, který to považuje za zradu. „Za mě a i jako předsedu místní organizace hnutí ANO, která postavila kandidátku hnutí ANO a Nezávislí bych rád ocitoval naše usnesení k této situaci, kdy v podstatě došlo k rozpadu koalice kvůli našim dvěma kandidátům. Byla to sólo akce těchto dvou kolegů, kteří jednali jednotlivě. Místní organizace hnutí ANO se distancuje od chování a rozhodování Jana Bence, tento postup shledáváme jako neakceptovatelný, jak z morálního, tak politického hlediska,“ uvedl Wiesner, který rovněž v rámci řeči vyzval Bence k odstoupení z hnutí ANO.

Převrat v Domažlicích pokračuje, rezignoval místostarosta i radní

Okolo tohoto vyjádření se opět strhla diskuze, po níž byl Benc zvolen, pro hlasovalo 11 zastupitelů, osm proti a dva se zdrželi.

Novým členem Rady města se stal Marek Vorlíček (KDU-ČSL) a předseda kontrolního výboru byl zvolen Radek Wiesner.