„Tento symbolický akt připomene 62. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Domažlice se k němu připojují každoročně již téměř dvě desítky let,“ uvedl mluvčí města Josef Babor.

Vlajka se na domažlické radnici objeví 10. března. Akce se v západní Evropě objevila v druhé polovině 90. let a v posledních letech se do ní zapojuje více než sedm stovek radnic po celém Česku. "Posledních deset let se tibetské vlajky objevují i v oknech školských institucí," doplnil Babor.