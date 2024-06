Hanův park v Domažlicích ožil premiérovou akcí spolku Žijeme Domažlice, který zde uspořádal Vinný a pivní festival. Návštěvníci si mohli vychutnat vína z několika vinařství a piva od vybraných minipivovarů, doplněné o bohatý doprovodný program.

Vinný a pivní festival v Domažlicích. | Video: Daniela Loudová

Běžně se lidé uličkami Hanova parku v Domažlicích lidé jen procházejí, v sobotu tomu ale bylo jinak. Spolek Žijeme Domažlice se tam rozhodl uspořádat premiéru vinné a pivní stezky. A povedla se, lidí přišlo mnoho.

Spolek Žijeme Domažlice plánuje oživení Hanova parku a první z akcí byla právě Vinný a pivní festival, na který se lidé mohli vydat v sobotu. „Domažlice nabízí toto krásné a klidné prostředí uprostřed města pro relaxaci, ale z našeho pohledu je potenciál tohoto parku mnohem větší. Je to vůbec poprvé, co se akce takového charakteru zde koná," uvedl za spolek Žijeme Domažlice David Färber.

Festival byl obohacený o vedlejší program s vystoupením několika místních kapel a vědomostní hru pro děti a dospělé, kde si mohli vyzkoušet své znalosti o městě.

I když šlo o premiéru, návštěvnost byla hojná. Příchozí měli možnost vyzkoušet vína z několika vinařství a piva od vybraných minipivovarů. V jednom ze stánků bylo možné za pípou vidět také známého kudrnáče Honzu ze soutěže Love Island.

Lidé si užívali premiérovou akci i prostředí. „Je to super nápad, udělat takovou akci v parku a ne na rozpáleném náměstí. Za mě je to bezva, jsou tady méně známé pivovary, takže si chlapi přijdou na své a ochutnají něco nového než ty klasiky, na které jsou zvyklí, a my dámy si pochutnáme na kvalitních vínech," usmívala se Eva Jehlíková.