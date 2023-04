Stejně jako se v Hartmanicích koná každoročně mistrovství Šumavy v opékání prasat, tak se touto cestou rozhodli jít i v Domažlicích. Milovníci vepřového se mohou těšit na sobotu 15. dubna.

Mistrovství Šumavy v opékání prasat v Hartmanicích | Foto: Deník / David Kojan

Půjde o první ročník mistroství Chodska v pečení prasat, které se uskuteční na Sokolišti v Domažlicích. Veřejnost bude mít možnost vstupu od 10 hodin, ale to pravé, na co se všichni budou těšit nejvíce, vypukne od 14 hodin, a to ochutnávání. Připraven bude i doprovodný program, kde zahraje skupina The Bowře a děti se mohou těšit na padesátiminutový program Culinky.

Svá vypečená a speciálně ochucená připraví deset týmů: Hasiči Starec, Mrákovská jehla, Klatovští špekouni, Toužimská střela, Nezdický Jezevci, Domažlická Vrbovka, Postřekovská banda, Standa tým, Terze a Krutina a posledním jsou divočáci.