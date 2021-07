Dvě stě tisíc korun pošlou Domažlice obcím na jižní Moravě, které zničilo tornádo. Dar schválili na mimořádném středečním jednání zastupitelé. Pomohou i místní fotbalisté, kteří pro děti z dotčené oblasti uspořádají kempy.

Pomoc jižní Moravě. Ilustrační foto. | Foto: Petr Vejvančický

Podle starosty Domažlic Zdeňka Nováka půjdou peníze do nejvíce zasažených obcí, tedy do Mikulčic, Moravské Nové Vsi, Hrušek a Lužice. Fotbalisté TJ Jiskra zase pozvali do Domažlic děti z postižené lokality na pětidenní kempy. „Přijede osmnáct a jednadvacet osob. Připravíme pro ně program. V plánuje je fotbalový trénink, výlet do Plzně. Jedna skupina se podívá na zápas Viktorie Plzeň v předkole evropského poháru," nastínil za iniciátory z fotbalového klubu Karel Sladký. Město zajistí hostům ubytování a stravování, což vyjde asi na 150 tisíc korun.