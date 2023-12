I v první den roku 2024 se uskuteční tradiční novoroční ohňostroj na domažlickém náměstí.

Ohňostroj, ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Přivítání nového roku začne na náměstí v 18 hodin. Jeho součástí bude i přání ponocného a starosty města všem obyvatelům do nového roku.

Vedení města se rozhodlo, že se nic rušit nebude. „S ohledem na nedávnou tragédii v Praze byl v Domažlicích omezen program vánočních trhů, nehrály se koledy, vlály smuteční vlajky, uskutečnila se zádušní mše,'' připomněl domažlický starosta Stanislav Antoš a pokračoval: „Přenést následky takové tragédie i do nového roku není dobře, lze to také chápat jako další připomínání osoby pachatele. Návrh ministra vnitra na zrušení ohňostrojů mne překvapil a podle reakcí kolegů nejen mne. Zdá se mi nadbytečný a nevhodný, už jen z toho důvodu, že se na Silvestra koná mnoho ohňostrojů a není v silách nikoho je zakázat. Věřím, že se 1. ledna na náměstí s občany sejdeme a podíváme se společně spíše do budoucnosti," uzavřel starosta.