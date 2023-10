Jak SZPI informovala na svém webu, našla v pondělí 9. října v obchodě asijských majitelů řadu problémů – výskyt trusu hlodavců, výrazně zanedbaný úklid, výrazné znečištění prostor a další nedostatky, mimo jiné byly prostory provozovny využívány i pro skladování předmětů, které mohou ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin. V prodejně byly potraviny navíc nevhodně skladovány.

SZPI letos odhalila v Plzeňském kraji problémy již v bezmála desítce provozoven. Od počátku roku uzavřela sklad potravin v pizzerii na náměstí v Domažlicích, maloobchod v Kvíčovicích, maloobchod ve Velkém Malahově, sklad potravin pekařství na náměstí v Holýšově, prostory skladu potravin a inventáře restaurace v Dolanech u Klatov, sklad potravin maloobchodu v Cheznovicích na Rokycansku, taktéž sklad potravin prodejny v Krsech na severu Plzeňska a naposledy kuchyni bistra v ulici Dr. Sedláka v Klatovech.

Uzavření provozoven či jejich částí je většinou jen dočasné, do odstranění nedostatků.

