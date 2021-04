„Čísla byla tehdy vysoká. Na jaře lidé věřili vládě, byli solidární a opatření se snažili dodržovat. Na podzim byl počet nakažených daleko větší, ale atmosféra se dramaticky změnila, a to v celé republice,“ porovnal. Epidemie se mimo jiné odrazila na městském rozpočtu. Tamější zastupitelé schválili rekordní schodek ve výši 115 milionů korun.

Neuvažovali jste na zastupitelstvu o tom, že byste některý plánovaný projekt škrtli, a snížili tak letošní schodek?

Nechtěli jsme rušit zásadní investiční akce, protože je většinou připravujeme řadu let. I za cenu toho, že se zadlužíme. Je pravda, že na zastupitelstvu jsme o tom mluvili a opozice žádala nižší schodek. Rozdíl mezi příjmy a výdaji pokryjí jednak peníze z úspor, jednak si vezmeme úvěr. Mezi největší investice patří oprava základní školy v Komenského ulici, demolice bývalých vojenských objektů na Čerchově, Malinovce a Bystřici nebo výstavba školky.

Jak práce na Čerchově ovlivní turistickou sezonu?

Vítězná firma v červnu zlikviduje azbestové desky, kterými jsou objekty obloženy, pak se pustí do demolice. Nedovedu si představit, že práce poběží při plném turistickém ruchu. To by bylo nebezpečné. Doufám, že bude zpřístupněna alespoň Kurzova věž, záleží na domluvě. V úvahu připadá i to, že letní turistickou sezonu odpískáme. Nicméně na Čerchov v létě určitě nepojedou autobusy.

Když se ještě zdržím u návštěvnicky oblíbených míst, znovu se přetřásá záchrana zotavovny na Vavřinečku. V minulosti jste s majitelem jednali, ale neúspěšně. Je teď nějaká naděje na změnu?

Nevypadá to vůbec dobře. Majitel objekt nechce prodat. Momentálně nemá peníze na to, aby zotavovnu zrekonstruoval. Shání silného partnera, který by opravu zafinancoval. My jsme ho požádali, aby provedl zabezpečovací práce, což přislíbil. Když se nic nestane, znovu ho pozveme a budeme na něj apelovat, aby situaci řešil.

Chátrá také továrna ve Vodní ulici. Předpokládám, že scénář bude asi podobný.

V tomto případě je to ještě horší, protože majitel je na Floridě a přestal do Čech jezdit a komunikovat. Nedávno tam spadl kus římsy na auto, kterému prorazil střechu. Dokud mu stavební úřad nenařídí udržovací práce, což v tomto případě ještě neudělal, protože stav budovy není tak špatný, nedá se nic dělat.

Dlouho se mluví o zklidnění centra. Je projekt ještě ve hře?

Jde o téma, které hýbe Domažlicemi posledních třicet let. Je tady velký tlak od živnostníků, kteří mají na náměstí provozovny, že po odlivu dopravy nepřežijí. Snažíme se najít rozumný kompromis. Chceme především z centra vytěsnit dlouhodobé parkování. Prvním krokem je, že jsme od ledna o sto procent zvedli poplatky za stání na náměstí. Až se vrátí vše do normálu, teprve zjistíme, jestli zdražení mělo nějaký dopad.

Ruku v ruce s tím by ale mělo jít třeba záchytné parkoviště nebo parkovací dům.

Máme zadanou studii parkovacího domu na autobusovém nádraží. Mělo by jít o dvoupodlažní dům s kapacitou asi sto dvacet míst.

Kdy se začne stavět?

Záleží, jestli seženeme vhodnou dotaci, protože jde o desítky milionů korun. Reálněji bych v současnosti viděl parkoviště U Všech svatých, kde už máme také studii. Zatím jsme ji nepředkládali radě ani zastupitelům, protože zbývá dopracovat nějaké detaily. Kapacita parkoviště činí zhruba 100 míst. Dneska se tam sice parkuje, ale je to chaotické.

V plánu je i nová prodejna Lidlu. Platí, že otevře příští rok?

Pokud všechno půjde hladce a nenastanou žádné komplikace, pravděpodobně otevře prodejna příští rok. Jestliže nastane pesimistický scénář, bude to až za dva tři roky.

Co se týče další výstavby, třaskavým tématem na zastupitelstvu se nedávno staly bytové domy na Kozinově poli. Už jste našli společnou řeč?

Zastupitelé už v minulosti schválili, že bytové domy postaví soukromý investor. Schválili také firmu, která to provede, její studii a závazné memorandum. Teď jsme se zasekli na záměru o budoucím prodeji zastavěných pozemků. Všem zastupitelům jsme poslali kompletní dokumentaci, smlouvy, přílohy a další. Svolal jsem pracovní schůzku pro zájemce. Doufám, že si vše vyjasníme a pohneme se dál. Pozemky prodáme firmě až tehdy, když splní veškeré naše požadavky a podmínky.