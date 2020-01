Knihkupectví, prodejna Orient, kancelář společnosti Člověk v tísni. Nájemci v domě čp.40 v majetku města ve spodní části domažlického náměstí zdaleka neobsadili kompletní prostory objektu v atraktivní lokalitě. Využití pro budovu Domažličtí hledají dlouhodobě.

Dům se nachází ve spodní části náměstí. | Foto: Deník / Josef Babor

„V polovině osmdesátých let jsem do tohoto objektu chodil na kroužek programování,“ vzpomíná Jaroslav Vraný na éru, kdy v budově sídlil Dům pionýrů a mládeže. Před ním byla sídlem Státní banky československé. V devadesátých letech objekt několik let využívala Agrobanka, po jejím krachu to s využitím objektu už růžové nebylo. V roce 2016 se krátce počítalo s využitím pro kasino, tento záměr však nedošel realizace, neboť neměl politickou podporu napříč zastupitelstvem.