Na město Domažlice se obrátila energetická společnost E.On Česká republika.

„Chtěli by tu postavit dobíjecí stanici. Vytipovali si pro to jako vhodné místo parkoviště u kruhového objezdu v Hruškově ulici (naproti prodejně Bio Dia, poznámka redakce),“ řekl hned na úvod starosta Domažlic Zdeněk Novák po prvním dubnovém jednání rady města.

„Společnost má zájem si na parkovišti pronajmout dvě parkovací místa, kde by stanice, která by sloužila veřejnosti, vznikla,“ pokračoval starosta s tím, že v současné době domažličtí radní schválili záměr o pronájmu zmíněných míst. Později přijdou na řadu další kroky, a to jednání s energetickou společností o podmínkách nájemní smlouvy.

O dobíjecích stanicích město jednalo už v říjnu loňského roku. Radní se tehdy zabývali výzvou od GE Money Bank, která se v tomto projektu angažovala. Hovořilo se tak o vzniku stanice na parkovišti u Komerční banky.