Rodina i veřejnost se 15. května ve smuteční síni na domažlickém hřbitově naposledy rozloučila s Václavem Cibulkou, sbormistrem, dirigentem, aranžérem, učitelem hudby, hráčem na klavír i lesní roh. Zemřel 8. května ve věku 89 let.

Václav Cibulka. | Foto: se svolením Václava Hrušky

Za dlouholetý přínos domažlické kultuře byl bývalý sbormistr Čerchovanu, zakladatel Česko-německého komorního orchestru Domažlice-Furth im Wald i instrumentální skupiny Combo na ZUŠ Domažlice v roce 2011 oceněn pamětní medailí města Domažlice. „Naše město zaznamenalo jeho úmrtím velikou ztrátu. Nesmazatelně se zapsal do dění v našem městě v kulturní oblasti, za což byl zastupitelstvem oceněn zmíněnou medailí," uvedl starosta Stanislav Antoš. Připomněl i jeho aktivní účast na kulturních akcích do posledních dnů.

Václav Cibulka se narodil 7. srpna roku 1934 v Domažlicích v muzikantské rodině. „Jeho otec Leopold hrával na klarinet s legendární Svačinovou dudáckou muzikou. Kromě toho ovládal ještě hru na basu a saxofon. V případě malého Vašíka tedy jablko nepadlo daleko od stromu. Jeho přání vlastnit dudy a hrát na ně, se mu vyplnilo až na gymnáziu v roce 1947. Byly z dílny zdanovského dudaře Jakuba Jahna a jeho první dudácké krůčky vedl znamenitý dudák, učitel Bohumil Kraus. Václav měl kolem sebe ještě partu kamarádů zapálených do lidové hudby a společně s Vladimírem Baierem a jeho bratrem založili gymnaziální dudáckou muziku. Později s nimi hrál i slavný Antonín Konrády. V roce 1953 se však odchodem většiny členů na vojnu nebo na studia tato kapela rozpadla," připomněl ředitel domažlické ZUŠ Jindřicha Jindřicha Josef Kuneš.

Kromě dud hrál Václav Cibulka na klavír, akordeon a lesní roh, který také vystudoval na pražské konzervatoři. Po vojně hrál jeden rok na hornu v plzeňském divadle. Poté se opět vrátil do Prahy, aby mohl na Akademii múzických umění vystudovat dirigování. V té době hrál znovu v souboru ministerstva vnitra a později i v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, se kterým se s dudáckou muzikou zúčastnil i zájezdu do Alžírska a Maroka. Po absolvování akademie zakotvil Václav Cibulka na 15 let v souboru Linha Singers. „Na tohle období prý vzpomínal nejraději. Nejen na nespočet koncertů a zájezdů, ale především na vysoce profesionální přístup uměleckého vedoucího Jiřího Linhy. Souběžně také dirigoval v plzeňské opeře a potom v Komorní opeře Praha. V devadesátých letech se Václav Cibulka vrátil do lůna Chodska, tedy rodných Domažlic, aby zde vyučoval na zdejší základní umělecké škole, založil a dirigoval českoněmecký komorní orchestr a sbormistroval pěvecký sbor Čerchovan. Celý život se při tom věnoval aranžování populární i lidové hudby pro nejrůznější tělesa," dodal Kuneš.

Václav Cibulka v posledních letech své hudební kariéry stále vyučoval na domažlické ZUŠ Jindřicha Jindřicha, aranžoval pro školní orchestr i kapelu, kterou také kromě orchestru učitelů řídil.