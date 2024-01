Na první oficiální návštěvu Plzeňského kraje od svého loňského zvolení přijel prezident Petr Pavel se svojí chotí Evou. Druhý den zavítali do Domažlic, kde strávili několik hodin včetně oběda. Setkání s nimi se nenechali ujít mnozí obyvatelé.

Prezident Petr Pavel v Domažlicích. | Video: Deník/Daniela Loudová

Návštěvu Domažlic prezident zahájil ve firmě Lintech spol. s r. o., která byla založena v roce 1993 za účelem vývoje v oblasti laserové technologie, automatizace, stavby jednoúčelových strojů a zakázkové výroby. Patří k zakládajícím členům Klastru mechatronika. Již před půl devátou se na místě sešla ochranka, rozdala pokyny a všichni se připravili na příjezd prezidenta. Prezidentský pár přijel v přesný čas a u vchodu už na něj čekalo vedením firmy. Poté se společně vydali na prohlídku firmy. Už u firmy si nenechalo příjezd prezidentské kolony ujít pár obyvatel.

Zdroj: Deník/Daniela Loudová

Prezidentský pár po firmě Lintech zavítal do Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Domažlice, kde ho přivítala ředitelka Věra Prantlová. Příjezdu předcházely pečlivé přípravy, zkoušky, aby vše klaplo na jedničku. Na úvod pro příchodu prezidenta a jeho manželky zazněly známé chodské písně, které prezidentova choť ocenila slovy: "Krásně jste zpívali."

Předány byly dary, které se právě k Chodsku váží. Nechyběl koláč vandrovník, chodská keramika a jelikož se škola zabývá laser technikou, dostal pár i několik darů, které právě díky ní vznikly, jako například replika Pražského hradu. Prezident okomentoval právě chodskou keramiku. "Můj táta začínal v Klenčí a měli jsme tak v rodině i chodskou keramiku. Máme ji dosud a vždy jsme ji museli opatrovat jako oko v hlavě. Nyní ji rozšíříme o další kousky," řekl prezident.

Chodský koláč jako dárek dostal z rukou ředitelky také hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, který to okomentoval v žertu slovy: "Menší funkce, menší koláč." Po přivítání se konala beseda se žáky školy.

Zdroj: Deník/Daniela Loudová

Po návštěvě školy následoval oběd v restauraci U Kulináře na domažlickém náměstí. Na příjezd vzácné návštěvy čekaly desítky lidí. Chtěli prezidenta alespoň zahlédnout, na uvítání mu mnozí zatleskali.

Prezidentský pár přivítal místostarosta Viktor Krutina v chodském kroji, starosta Stanislav Antoš byl pro nemoc omluven.

Pro obyvatele byla návštěva zážitkem. "Jsem pyšná na to, že na první návštěvu kraje zavítal právě k nám do Domažlic. Nemohla jsem si tak nechat prezidentův příjezd ujít. Moc mu to i jeho manželce slušelo. Je to pár, na který můžeme být hrdí," uvedla jedna z obyvatelek, která čekala na náměstí, Marie Vondrová.

I po obědě čekali před restaurací zástupy lidí, kteří se chtěli setkat s prezidentem. Ochotně se jim podepisoval, fotil se s nimi a i krátce popovídal.

Zdroj: Deník/Daniela Loudová

Oběd se nesl dle místostarosty v přátelském duchu, ale padala i různá témata od starostů z jiných obcí. "Atmosféra byla pohodová, protože pan prezident u nás nebyl na pracovním obědě. Padala pohodová témata, nezabíhali jsme do žádných složitých věcí. Někteří starostové se ale zeptali na přístup České republiky k euru, co starosta, to názor. My jako Domažlice jsme tam neprezentovali žádný konkrétní," uvedl Krutina s tím, že především chtěli prezidenta pozvat na Chodské slavnosti, které budou letos jubilejní 70. "Nebudeme předbíhat, je to v jednání, ale možná budeme mít to štěstí a pana prezidenta zde přivítáme i na slavnostech," dodal Krutina.