V listopadu zastupitelstvo schválilo novou cenu za odpadové hospodářství. V letošním roce lidé platili 650 Kč s tím, že se snižuje na 500 Kč, pokud je poplatníkem fyzická osoba, která v daném kalendářním roce dosáhne věku 15 let a osoba mladší 15 let. Pro příští rok se základní sazba zvyšuje na 750 Kč, snížená bude i nadále 500 Kč. „Město chce podpořit rodiny s dětmi, proto se poplatek za děti do 15 let nezvyšuje," konstatoval starosta Antoš. Uvedl také, že dlouhodobě se náklady na svoz a likvidaci odpadů dělí mezi město a občany v poměru půl na půl. Tyto náklady setrvale narůstají.

Potěšující zprávou jistě je, že se sníží cena za teplo z městských kotelen. Obyvatelé by měli ušetřit zhruba 25 % na každém odebraném GJ. Teplo ve městě dodává Domažlická správa nemovitostí. „Cena v Domažlicích byla nejpříznivější v letech 2017 a 2018, kdy se podařilo vysoutěžit slušné ceny za dodávky plynu na burze, pak mírně narostla. Dramaticky nárůst nastal po útoku Ruska na Ukrajinu, kdy kalkulovaná cena pro letošní rok vzrostla na 1392 Kč/GJ. Jistě pozitivní zpráva je, že kalkulovaná cena na rok 2024 je o 350 Kč nižší - činí 1042,84 Kč za GJ," sdělil Antoš.

Cena plynu v poslední době klesá, ale nedá se počítat s tím, že se dostane až na původní hodnoty. „Zdá se, že cenový šok je za námi i díky novým přepravním terminálům a plným zásobníkům po celé Evropě. O nutnosti šetřit ale není nutné obšírně mluvit, s ohledem na vlastní peněženku i životní prostředí," zmínil Antoš.