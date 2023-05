Neuvěřitelné nadšení a plány má student Martin Tecl z Nemanic u Domažlic. Rozhodl se, že se svou rodinou a přáteli založí spolek, který bude pořádat různé akce. Jedním z hlavních důvodů je spojit lidi a především děti v obci.

Akce pořádané spolkem Dobrodruzi Nemanice. | Foto: se svolením spolku

Dobrodruzi Nemanice, takový název má nově vznikající spolek. „Dobrodruzi, protože jsme se vydali na cestu za dobrodružstvím. Někdy je naše cesta dole, někdy nahoře, ale člověk musí překročit překážky, aby docílil svého. K založení spolku nás vedla touha něco tvořit pro lidi a především pro děti. Chceme, aby ony znaly tradice, aby je prožívaly. Prvotinou u nás byla tradiční mikulášská nadílka s obchůzkou po domácnostech. Do budoucna bychom možná chtěli i show, ale primárně se chceme držet tradice,“ řekl Tecl.

Cílem spolku je, aby se děti zapojily do kolektivu, aby se potkávaly, seznamovaly a trávily spolu čas. „Já, když mi bylo sedm osm let, jsem vyrůstal sám, běhal jsem okolo domu, do vsi jsem se málo dostal. Myslím, že děti by se na vesnici měly znát, a o to nám jde. Ale je to i o dospělých, protože já jsem ještě donedávna ani nevěděl, že máme v obci takové skvělé lidi. Takže jsem rád, že jsme se spojili a spolupracujeme,“ uvedl student.

V nejbližší době se chystají na výšlap s bojovkou pro děti a opékačkou. Blíží se také dlouho očekávaná a připravovaná akce Den s dětmi. „Ta bude tak trochu připomínat pouť, kterou bychom do budoucna také rádi v obci obnovili, protože tato tradice zapadla. Právě na těchto akcích se ves zase spojí a bude to v ní žít. Navazujeme i různé spolupráce a jsme rádi i za prostory, které nám poskytuje místní hospoda, kde jsme dělali například také pohádkový ples,“ okomentoval Tecl a dodal i jeden vzkaz: „Lidi by se neměli bát do něčeho jít. Pokud mají sen, tak ať za ním jdou. Protože pro mě je tohle můj sen, dělat něco pro lidi. Zatím je vše v plenkách, plány jsou velké, rozpočet malý, ale chci do toho jít a spojovat lidi. Pustili jsme se do všeho na vlastní pěst a největší odměnou je pro nás pochvala od lidí a jejich zájem o akce, které děláme.“