A že jsou tamní návštěvníci spokojení není divu, polévka tam vyjde na pouhých 35 Kč a z hlavních jídel například vídeňský guláš s knedlíkem 129 Kč nebo dřevorubecký steak s hranolky 159 Kč.

Další vyhledávanou restaurací, kde se najíte a účet za oběd vám nevyprázdní peněženku, je restaurace Pod Branou v Domažlicích, kde jsou obědy tzv. za lidovku. Za běžnou českou kuchyni tam zaplatíte jednotnou cenu 109 Kč. Ať už chcete řízek se salátem, rizoto, hovězí guláš s knedlíkem nebo rybí filé s bramborem. Polévka vyjde na 32 Kč. „Snažíme se vařit hodně jídel, nakoupit suroviny za slušné peníze, protože ceny jsou v dnešní době hodně rozdílné. Je to dané kapacitou, protože je rozdíl, když vaříte pět obědů, než když jich děláte desítky. Neděláme žádnou velkou gastronomii, ale klasické obědy pro všechny, aby si je mohli dovolit všichni,“ řekl provozovatel Pavel Ševčík.

Na své si tam ale přijdou i příznivci burgerů, steaků a podobně, kde už jsou ale ceny o něco vyšší.

Často zmiňované je také Bistro U Františka, ale to se stěhuje a od září bude nově otevřené na zimním stadionu, kde se lidé mohou opět těšit na známou nabídku.

Z domažlických podniků je mezi lidmi také oblíbené Retro Café, ale i řecká restaurace Poseidon či asijská restaurace Yumi u kocoura.

Netradiční oblíbenou restaurací s netradičním výhledem je Bar Point v Carpointu. Tam totiž lidé vidí přímo pod ruce automechaniků a jsou v centru servisního dění. A ceny vás tam také nepoloží. V rámci obědového menu tam za srnčí guláš s knedlíkem zaplatíte 145 Kč, stejně tak za vepřovou roládu se šťouchanými brambory a za špenát s výpečky a bramborovým knedlíkem 139 Kč.

Pokud byste se vydali mimo Domažlice pak čtenáři vyzdvihovali Pizzerii Paradiz na Babylonu, restauraci hotelu Bohmann v Babyloně, Baileys na Folmavě či Restauraci Ronšperk v Poběžovicích.

A i přes pestrou nabídku by tamní obyvatelé ještě některé kuchyně uvítali, například indickou nebo starou dobrou klasiku. „Chybí selská nebo chodská hospoda, kde by se vařila krajová jídla podle starých receptů. Tak jako to uměli v Koruně při týdnu chodské kuchyně za vedení Jardy Šimáčka. Turisté by to jistě ocenili,“ uvedl Albert Kundrát.