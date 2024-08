Stavební práce se podařilo udělat rychleji než bylo plánováno, a tak byla silnice otevřena v režimu předběžného užívání. Dle Správy a údržby silnic budou na komunikaci ještě probíhat některé dokončovací práce s lokálními omezeními. Jde především o práce na mostcích. Oficiální spuštění je plánované ve druhé polovině září. Další potěšující zprávou je, že cena opravy, jejíž náklady byly vyčísleny na 100 milionů korun, se díky další firmám, které měly o stavbu zájem, snížila na méně než polovinu. „Vše se podařilo díky vynikající práci zhotovitele, jejich pracovnímu nasazení a především výborné koordinaci jednotlivých činností. Stejně tak k tomu výrazně přispěla i činnost technického dozoru stavby. Cena stavby je nižší než byla původně předpokládané cena díla na základě kontrolního rozpočtu projektanta o cca polovinu," sdělila Klimentová.

Řidiči jsou z dřívější opravy nadšení. „Je to super. Tohle se nestává zrovna často, že by byla silnice opravena dřív než je plánováno, spíše to bývá naopak, že se termín prodlužuje. Je to pěkná nová silnice, snad zase dlouho vydrží. Škoda, že se nepovedla rozšířit, jak se o tom mluvilo. Lidé nechtěli prodat pozemky, tak z toho sešlo, třeba zase při další opravě," řekl Zdeněk Polák z Domažlic.