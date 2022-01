Do sbírky lze přispět přímo koledujícím králům do zapečetěných pokladniček, řádně označených charitním logem. Vedoucí koledující tříkrálové skupinky Vám na vyžádání předloží průkazku se jménem, opravňující ho ke koledování. Do 16. ledna můžete přispět do tzv. statických pokladniček, které jsou umístěné např. ve vybraných kostelech, lékárnách, obchodech nebo na úřadech. Lze přispět i na sbírkový účet 66008822/0800 u České spořitelny. Konstantní symbol je 379 (složenka) nebo 558 (bezhotovostní převod). Jako specifický symbol poslouží jakékoli číslo, např. vaše rodné (není podmínkou) nebo IČ.

Koledníci žehnají příbytek dárce a píší na dveře iniciály tří králů K+M+B, zatímco dárce svým příspěvkem do kasičky koná dobrý skutek. Nejde ale jen o vybírání peněz. „Babičky čekají doma na požehnání. Lidé, ve stáří osamocení, kteří už téměř nechodí ven, se každý rok velmi těší na setkání se třemi králi. Na osobní kontakt se těší i rodiny s dětmi, kontakty v době pandemie bylo velmi těžké zachovat a chybí všem,“ připomíná ředitel Diecézní charity Plzeň důležitou rovinu tříkrálového koledování. „Také požehnání domu či bytu je velikou milostí – každý rok jsou otcem biskupem požehnány křídy, požehnání K+B+M+2022 zůstává na daném místě celý rok.“

Televizní diváci se dočkají i tradičního Tříkrálového koncertu, který uvede Česká televize 9. ledna od 18 hodin. Vystoupí například Tata Bojs a Petr Bende. A na co vybrané peníze půjdou? Schválené záměry Tříkrálové sbírky jsou vždy zveřejněny na webu www.trikralovasbirka.cz/vyuziti.