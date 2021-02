Podle starosty Hostouně Miroslava Raucha koronavirová situace paradoxně škole pomohla. „Ačkoliv je covid prevít, současná opatření nám vlastně nahrála, protože je škola prázdná. Za běžného provozu by opravy dělat nešly. Všude je nepořádek, špína, prach, k tomu dost rámusu. A klasická výuka by byla náročná,“ myslí si.

Jedna skupina řemeslníků se pustila do sanačních a izolačních prací, druhá do kompletní výměny elektroinstalace. „Právě s elektrikou jsme měli největší problém. Shořelo nám tady osm počítačů a tiskárna, takže už to bylo opravdu riziko,“ nastínila ředitelka školy Zdeňka Špinlerová.

Opravy vyjdou na téměř 15 milionů Kč, přičemž devět sehnalo město jako zřizovatel z dotací. „Hotovo bude v dubnu. Kromě toho zbouráme přístavbu, kde dříve byly dílny. Prostory se dají těžko vytopit, je tam špatná izolace. Rádi bychom postavili novou budovu, kde budou dílny, kuchyně, sklady a ideálně také ateliéry. Ale na to musíme sehnat další finance,“ řekla ředitelka.