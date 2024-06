Publiku zazpívá Dan Hůlka, Gipsy Brothers, Roman Dragoun. Zazní i slavné songy od "Plastiků".

Daniel Hůlka. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Lomeček zve na léto plné muziky. Už o víkendu se návštěvníkům oficiálně otevře jedna z největších atrakcí Domažlicka, a to podvodní pozorovatelna v Lomečku u Starého Klíčova. A protože areál v Lomečku slouží lidem už třicet let, je to podle jeho provozovatele Zdeňka Zrůsta důvod k pořádné oslavě. Chystá proto léto plné koncertů a dalších zábavných akcí, ze kterých si vyberou příznivci nejrůznějších žánrů. „Koncerty jsme v předchozích letech udělali skoro každý víkend. Chtěli jsme lidi trochu potěšit, že jsme tady třicet let, tak jsme připravili krásný program. Budeme rádi, když lidé potěší nás a budou sem na akce chodit,“ zve provozovatel Lomečku Zdeněk Zrůst.

Hned na zahájení sezony, tedy v sobotu 15. června, se odehraje koncert, ve kterém účinkují žáci tanečního a pěveckého oddělení domažlické ZUŠ Jindřicha Jindřicha. V pořadu s názvem Mladí ladí muzikál zazpívají Jana Hoffmannová a Ondřej Tolar, vystoupí také členové muzikálového studia DJKT v Plzni. Začátek je v 16 hodin.

O dva týdny později, 29. června, čeká návštěvníky příval chytlavé hudební energie: v Lomečku to totiž rozbalí talentovaný muzikant a příležitostný herec David Kraus s kapelou Gipsy Brothers.

V sobotu 6. července pak do Lomečku zavítá britský muzikant Justin Lavash, jehož hudba se ubírá napříč styly mezi blues, folkem a jazzem. Základem Lavashova stylu je klasická vybrnkávací technika, ale překvapí i prvky psychedelie, funky. V repertoáru ovšem má i lyrické anebo dramatické balady. Lavashovým hostem bude respektovaný bubeník a perkusista Pavel Plánka.

Za necelý týden poté, v pátek 12. července, dorazí do Lomečku se svým recitálem zpěvák a muzikálová hvězda Daniel Hůlka. A v sobotu 20. července ovládne letní koncertní prostor Vladivojna La Chia. Zpěvačka, textařka, hudební skladatelka a výtvarnice, jejíž muzika se pohybuje na pomezí alternativního popu, elektroniky, rocku i klasické hudby, vystoupí spolu s Evou Turnovou. I její umělecký záběr je široký - Turnová je baskytaristka, skladatelka, spisovatelka i překladatelka.

Protože pořadatelé myslí i na hudební fandy, kteří si raději než alternativní žánry poslechnou lidovku, přichystali pro ně lahůdku: v pátek 2. srpna zahrají v Lomečku Malá tejnská dudácká muzika a Chodský soubor Mrákov.

Ovšem sobota 10. srpna bude patřit legendě českého rocku, publiku zahraje a zazpívá Roman Dragoun, který prošel ikonickými kapelami, jako Progres 2, Futurum nebo Stromboli.

A v pátek 23. srpna už potěší fandy muziky na pomezí žánrů funk, soul, pop, hiphop a rnb kapela Takin' Off, která se na scéně pohybuje již od počátku tohoto tisíciletí a produkuje až na výjimky autorské skladby.

V poslední srpnový pátek zavítá na lomečkovskou scénu oblíbený písničkář Xavier Baumaxa, sobota 7.září pak nabídne napínavé divadelní představení - detektivní komedii Enigmatické variace s herci Martinem Stránským a Janem Maléřem. Vstupenky na toto představení je nutné vzhledem k omezené kapacitě pořídit v předprodeji.

A zlatým hřebem letního programu na Lomečku bude v pátek 13. září koncert kapely PPU a jejich Egon Bondy Tour 2024. Muzikanti spjatí s legendou The Plastic People of the Universe připomenou koncertem 50 let od zrodu slavné desky Egon Bondy´s Happy Hearts Cub Banned.

Koncerty začínají - s výjimkou zahajovacího představení domažlické ZUŠ - v půl deváté večer. Vstupenky v ceně 200 až 400 korun jsou k mání na místě.