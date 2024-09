Vjezd z hlavní silnice do lesa - v úseku mezi Spáňovem a Domažlicemi - si někdo spletl s úložištěm nebezpečného odpadu: správci lesa v místě zvaném Na Kočárku totiž nalezli vyhozené eternitové šablony. "Už jsme si zvykli, že do tohoto místa lidé často odhazují odpad a nepotřebné věci, a to včetně starých gaučů, ale eternit se tu objevil poprvé," říká jednatel Domažlických městských lesů Josef Forst.

Podle jeho názoru množství vyhozené krytiny odpovídá minimálně jedné střeše. Lesníkům teď nezbývá nic jiného, než eternit naložit a odvézt na skládku. "Bude nás to stát nejméně deset tisíc," předpokládá Josef Forst s tím, že správci lesů nyní intenzivně hledají člověka, který škodu způsobil. "Když dostaneme od někoho tip, kdo v posledních dnech odstraňoval ze střechy eternit, nebo kdo tuhle spoušť mohl v lese udělat, předáme všechny informace policii," podotýká Josef Forst.

Domažlické městské lesy uveřejnili událost i na svém facebookovém profilu. "Budeme rádi, pokud pachatel skládku odveze dříve, než vše prošetříme. Tohle se opravdu nedělá… Děkujeme za sdílení a případné tipy na autory," píše se na facebooku.

Eternitové šablony a vlnitý eternit se v minulosti často používaly jako odolná a nehořlavá střešní krytina. Eternit ovšem obsahuje karcinogenní azbestová vlákna, která za určitých podmínek - především při likvidaci starých střech - mohou být zdraví velmi nebezpečná. Zákon vyžaduje, aby lidé, kteří se chystají likvidovat eternitovou střechu, ohlásili svůj záměr na stavební úřad. Ideálně by práce spojené s odstraňováním starého eternitu měly provést specializované firmy.