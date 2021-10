Ti přehradili stávajících třináct odvodňovacích koryt, díky čemuž se do rozsáhlé olšiny začala vracet vody a neodtéká tak rychle pryč. „Mokřady patří k nejohroženějším místům v krajině. Fungují jako houba. Vodu zadrží a během období sucha ji postupně uvolňují. Dokážou tak zabránit povodním nebo zmírnit jejich dopady. Olšina u Železné zadrží vodu na ploše větší než pět hektarů, nově vzniklé tůně budou sloužit pro rozmnožování obojživelníků a dalších vodních organismů,“ vysvětlil lesník z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Miroslav Žižka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.