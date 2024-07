Milovníci amerických vozidel se mohou těšit na další ročník mezinárodního srazu, který pořádá společnost Hollywood US Cars. Akce, která se koná v Holýšově od 18. do 21. července, slibuje bohatý doprovodný program, soutěže a spanilou jízdu.

Vůně benzinu, nezaměnitelný zvuk silných motorů, nablýskané chromy a atmosféra té pravé, legendární Ameriky. Společnost Hollywood US Cars opět po roce pořádá velkolepý mezinárodní sraz amerických vozidel. Akce, která každoročně spolehlivě přivábí tisíce lidí, se v Holýšově uskuteční už posedmé. Začíná ve čtvrtek 18. července ve 12 hodin a potrvá až do neděle 21. července. Návštěvníci se mohou už ve čtvrtek odpoledne těšit na spanilou jízdu vybraných aut, pátek a především pak sobota budou ve znamení bohatého doprovodného programu a řady soutěží, kromě jiného i o zajímavou "ameriku". "Tentokrát se soutěží o pravý americký tahač INTERNATIONAL 9600, k vozu navíc získáte také získáte poukaz na řidičský průkaz skupiny C," lákají organizátoři na facebokových stránkách.

Pořadatelé připomínají, že vloni mohli fandové silných motorů vidět v Holýšově 691 amerických aut. Vysokou účast očekávají i letos.