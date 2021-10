Většina zastupitelů s tímto návrhem souhlasila a přístup umožnila do 31. prosince letošního roku. „Jsme za to moc rádi. Díky tomu můžeme podniknout další právní i praktické kroky. Už jsme našli odborníka, který má potřebné zkušenosti. Také jednáme s Ministerstvem životního prostředí,“ uvedl za Domažlický dějepis Radek Čáni.

Členové spolku Domažlický dějepis chtějí turistům zpřístupnit dvě štoly. Potřebují k tomu ale souhlas města, protože Škarmaň a Na Kole se nacházejí na jeho pozemcích. Zastupitelé Domažlic na svém posledním jednání schválili, že do míst zatím mohou pouze dobrovolníci. Ti rozhodnutí vítají.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.