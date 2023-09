Až třicet německých studentů je připravena od letošního září do července příštího roku vzít na praxi Domažlická nemocnice. Vedení Plzeňského kraje podepsalo v pátek 15. září smlouvu se zástupci kraje Cham a Odborné školy ošetřovatelství v Bad Kötztingu.

Podpis smlouvy mezi Plzeňským krajem, krajem Cham a Odborné školy ošetřovatelství v Bad Kötztingu. | Foto: Domažlická nemocnice

„Cílem spolupráce je školit a vzdělávat praktikanty ve všech oblastech ošetřovatelství tak, aby byli univerzálně připraveni na práci ošetřovatele jak v lůžkové akutní a dlouhodobé péči, tak i v ambulantní péči. Nicméně letos se jedná o pilotní projekt, ve kterém se zaměříme na praxi v pediatrické péči,“ popisuje ředitel Domažlické nemocnice Petr Hubáček s tím, že právě nabídka praxe v pediatrické péči je v německém příhraničí nedostatečná, proto odborná škola požádala o pomoc Domažlickou nemocnici. Ta má k této výuce vzdělávací akreditaci i potřebné kapacity.

„Oslovil jsem Domažlickou nemocnici, protože je zde skvělé prostředí pro praxi našich studentek. Myšlenka se zrodila v říjnu loňského roku, když jsem se setkal se zástupci přeshraničního záchranného centra. Pan ředitel v podstatě ihned zareagoval a začal jednat. Prohlédli jsme si nemocnici a jsem velmi rád, že naše studentky mají v takové blízkosti místo pro praxi vysoké kvality,“ uvedl ředitel partnerské školy Winfried Ellwanger.

Vědci využili samičí feromony a teď mají jistotu: Na Šumavě je doma vzácný brouk

„Studentkám se budou věnovat a budou na ně permanentně dohlížet naše zkušené dětské i všeobecné sestry. Některé z nich už třeba někdy v Německu pracovaly a jazyk částečně ovládají, nicméně studentky bude vždy doprovázet i přímo tlumočnice a samozřejmě jako zástupce školy také německá lektorka. Souběžně bude praxi vykonávat vždy nejvýše pět studentek,“ popisuje hlavní sestra Domažlické nemocnice Jana Boučková, která ale očekává, že se studentky budou částečně učit i český jazyk.

„Domažlická nemocnice patří nejen v Plzeňském kraji k zařízením, které je nejblíže k německé hranici a lze očekávat, že stejně jako se rozvíjí přeshraniční turistika nebo se propojuje kultura či pracovní trh, tak se bude postupně propojovat i poskytování zdravotní péče. Toto je jeden z kroků, jak jít integraci naproti a kde jinde než v Domažlicích, které jsou od hranic pár kilometrů,“ říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, podle něhož může Domažlická nemocnice časem poskytovat péči i německým občanům nebo komerčně poskytovat například operační sály německým lékařům. „Spolupráce se nám osvědčila v krizových situacích, jako jsou pátrací akce či nehody, při nichž obě strany pracují jako dobře promazaný stroj. Pojďme tuto spolupráci posunout do běžného života i mimo krizové situace,“ dodává hejtman.

Jel ve městě stodvacítkou, ve zničeném autě nechal zraněné kamarády a utekl

Spolupráce Plzeňského kraje a Bavorska napříč všemi směry trvá řadu let. „Na úplném počátku byla naše spolupráce velmi náročná. Tehdy jsme byli dva různé systémy, u nichž se zdálo, že nejsou a nemohou být kompatibilní. Za těch 30 let spolupráce jsme ale dokázali toto překonat a krok za krokem jdeme dál. Tato dohoda, kterou jsme podepsali, je toho důkazem. A že přeshraniční spolupráce funguje, to vidíme v praxi například na spolupráci hasičů a záchranářů v přeshraničním záchranném centru,“ doplňuje Franz Löffler, zemský radní okresu Cham.